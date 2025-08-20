18 августа в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней также присутствовали лидеры Европы. По сравнению с первой встречей в Овальном кабинете, которая стала едва ли не скандалом, эта встреча принесла результаты и укрепила позицию Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, отметив, что со стороны США подняли важный вопрос для Украины относительно завершения войны. Также важно, что Трамп не говорил о территориальных уступках.

Смотрите также После разговоров в Белом доме Трамп звонил Орбану относительно членства Украины в ЕС, – Bloomberg

Какое важное решение принесла новая встреча Трампа и Зеленского?

По словам бывшего секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, встреча Зеленского и Трампа доказала единство Запада. Европа быстро включилась во встречу, таким образом доказывая свою поддержку нашей стране. Кроме того, стало очевидным, что Украина – гарант безопасности для Европы.

"Эта встреча стала важной, ведь она показывает путь от первой встречи Трампа с Зеленским, которая была ужасной. По моему мнению, эта встреча является игрой, потому что надо видеть динамику, которая привела нас в Вашингтон – Трамп ввел санкции против Индии по покупке российской нефти. Путин испугался и решил возобновить переговоры с США", – сказал он.

Кульпа отметил, что встреча Трампа и Путина на Аляске, которая состоялась накануне встречи с Зеленским, стала для США поражением, в целом она не имела никакого смысла – президент США просто сделал из российского диктатора и убийцы "уважаемого политика".

Европа этого не поняла, поэтому быстро организовала встречу в Вашингтоне, которая уже выглядела как встреча единомышленников. Были разговоры о гарантиях со стороны США, а раньше об этом не говорили. Произошел перелом. Кроме этого, уже не говорили о территориях. Это важно, потому что, если не смотреть на войну только с 2022 года, а с 2014, то Путин не захватил так много, чтобы требовать для себя Луганскую и Донецкую области,

– подчеркнул он.

Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО добавил, что на встрече Трампа с Зеленским можно было увидеть более глубокое понимание украинской позиции по окончанию войны. Вполне вероятно, что президент США просил президента Украины не блокировать дальнейший процесс – встреча Зеленского, Трампа и Путина. Ведь в противном случае это станет проигрышем для США.

Встреча Трампа и Зеленского 18 августа: о чем говорили лидеры