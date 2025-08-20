"Раньше об этом не говорили": новая встреча Трампа с Зеленским принесла важный сдвиг
- Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме укрепила позицию Украины, обсуждались вопросы завершения войны.
Лидеры обсудили гарантии безопасности, в частности роль Европы и США, темы территориальных уступок не затрагивали.
18 августа в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на ней также присутствовали лидеры Европы. По сравнению с первой встречей в Овальном кабинете, которая стала едва ли не скандалом, эта встреча принесла результаты и укрепила позицию Украины.
Такое мнение 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, отметив, что со стороны США подняли важный вопрос для Украины относительно завершения войны. Также важно, что Трамп не говорил о территориальных уступках.
Какое важное решение принесла новая встреча Трампа и Зеленского?
По словам бывшего секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, встреча Зеленского и Трампа доказала единство Запада. Европа быстро включилась во встречу, таким образом доказывая свою поддержку нашей стране. Кроме того, стало очевидным, что Украина – гарант безопасности для Европы.
"Эта встреча стала важной, ведь она показывает путь от первой встречи Трампа с Зеленским, которая была ужасной. По моему мнению, эта встреча является игрой, потому что надо видеть динамику, которая привела нас в Вашингтон – Трамп ввел санкции против Индии по покупке российской нефти. Путин испугался и решил возобновить переговоры с США", – сказал он.
Кульпа отметил, что встреча Трампа и Путина на Аляске, которая состоялась накануне встречи с Зеленским, стала для США поражением, в целом она не имела никакого смысла – президент США просто сделал из российского диктатора и убийцы "уважаемого политика".
Европа этого не поняла, поэтому быстро организовала встречу в Вашингтоне, которая уже выглядела как встреча единомышленников. Были разговоры о гарантиях со стороны США, а раньше об этом не говорили. Произошел перелом. Кроме этого, уже не говорили о территориях. Это важно, потому что, если не смотреть на войну только с 2022 года, а с 2014, то Путин не захватил так много, чтобы требовать для себя Луганскую и Донецкую области,
– подчеркнул он.
Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО добавил, что на встрече Трампа с Зеленским можно было увидеть более глубокое понимание украинской позиции по окончанию войны. Вполне вероятно, что президент США просил президента Украины не блокировать дальнейший процесс – встреча Зеленского, Трампа и Путина. Ведь в противном случае это станет проигрышем для США.
Встреча Трампа и Зеленского 18 августа: о чем говорили лидеры
- Трамп заявил, что на встрече они говорили о гарантиях безопасности. Европа, по его словам, будет первой линией обороны Украины, в чем будут участвовать и США. Однако о присутствии американских военных лидер США не сказал ничего.
- Зеленский также высказался о гарантиях безопасности, подчеркнув, что стороны уже работают над конкретным наполнением.
- Трамп также заявил, что важнейшей темой остается похищение украинских детей. Он сообщил, что говорил об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белом доме.