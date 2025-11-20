Укр Рус
20 ноября, 21:11
Мирный план Трампа: Зеленский рассказал о встрече с министром армии США Дрисколлом

Основные тезисы
  • Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом варианты достижения мира в Украине и новые импульсы для дипломатии.
  • Зеленский сообщил о российском ракетном ударе по Тернополю и передал материалы о производителях критических компонентов, которые попадают в Россию в обход санкций.

В четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский провел встречу с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Они обсудили варианты достижения мира в Украине, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии.

Как прошла встреча Зеленского и Дрисколла?

Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны.

Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе, 
– подчеркнул он.

Отдельно президент проинформировал Дрисколла о российском ракетном ударе по Тернополю.

По его словам, ракета Х-101, которой враг ударил по обычной многоэтажке, была изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Поэтому Украина рассчитывает на помощь США в ограничении всех схем.

Во время встречи Владимир Зеленский передал министру Дрисколлу материалы с информацией о компаниях-производителях критических компонентов, странах происхождения и самих этих деталях.

Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными, 
– подытожил глава государства.

Какой мирный план разработали в США?

  • СМИ сообщают, что администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, который состоит из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира".
     

  • По данным Axios, Владимир Зеленский заявил министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования. Кроме того, они договорились о "жестких сроках подписания".
     

  • Отмечается, что план требует от Украины значительных уступок, в частности передать России территории, которые агрессор пока не контролирует. Однако Зеленский согласился на переговоры, вместо того, чтобы категорически отклонить это предложение.