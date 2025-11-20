Мирный план Трампа: Зеленский рассказал о встрече с министром армии США Дрисколлом

В четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский провел встречу с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Они обсудили варианты достижения мира в Украине, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как прошла встреча Зеленского и Дрисколла?

Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны.

Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе,

– подчеркнул он.

Отдельно президент проинформировал Дрисколла о российском ракетном ударе по Тернополю.

По его словам, ракета Х-101, которой враг ударил по обычной многоэтажке, была изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Поэтому Украина рассчитывает на помощь США в ограничении всех схем.

Во время встречи Владимир Зеленский передал министру Дрисколлу материалы с информацией о компаниях-производителях критических компонентов, странах происхождения и самих этих деталях.

Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными,

– подытожил глава государства.

Какой мирный план разработали в США?