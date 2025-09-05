Если бы Путин хотел закончить войну, не просил бы об энергоблокаде Украины, –Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские удары по энергетической инфраструктуре и не будет терпеть постоянные отключения света и холод.
- Украина делает все возможное для обеспечения энергетической стабильности, восстанавливая поврежденные объекты и привлекая международную поддержку.
Президент Владимир Зеленский 5 сентября заявил, что Россия системно пытается оставить Украину без света и тепла, атакуя энергетическую инфраструктуру. Звучали и заявления о возможной энергоблокаде нашего государства.
Несмотря на все Украина готова достойно отвечать на вражеские обстрелы. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время совместного брифинга с Робертом Фицо в Ужгороде, передает 24 Канал.
К теме Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС, – Зеленский после встречи с Фицо Зеленский после встречи с Фицо
Что сказал Зеленский относительно российских ударов по энергетике?
Украина реагирует на удары по энергообъектам и будет реагировать дальше, ведь украинцы не могут смириться с постоянными циничными российскими атаками.
Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась. Но просто терпеть в темноте никто не будет,
– подчеркнул президент Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что обстрелы энергосистемы не ломают устойчивость украинцев, а лишь усиливают стремление восстанавливать страну и защищать своих людей.
Удары по критической инфраструктуре рассматриваются Украиной не только как военные преступления, а и как способ террора мирного населения.
В то же время глава государства прокомментировал и слухи о возможной энергетической блокаде Украины со стороны соседних государств.
Мы этот вопрос не обсуждали. Я только слышал в медиа, что Путин подавал подобные сигналы. Но если кто-то действительно стремится завершить войну, то вряд ли будет призывать соседей Украины отрезать нас от энергоснабжения,
– отметил Зеленский.
Как Украина отвечает на вражеские обстрелы?
- Атака украинских беспилотников 18 августа 2025 года вывела из строя нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области, из-за чего была остановлена работа магистрального нефтепровода "Дружба".
- В Генеральном штабе ВСУ отметили, что удары по российской экономической инфраструктуре имеют целью ослабить военно-экономический потенциал государства-агрессора.
- "Дружба" – один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти в Европу, в частности в Венгрию и Словакию.
- Именно через него Россия ежегодно зарабатывает около 6–7 миллиардов долларов, что существенно поддерживает ее бюджет и финансирование войны.