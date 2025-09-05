Якби Путін хотів закінчити війну, не просив би про енергоблокаду України, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські удари по енергетичній інфраструктурі і не буде терпіти постійні відключення світла та холод.
- Україна робить усе можливе для забезпечення енергетичної стабільності, відновлюючи пошкоджені об'єкти та залучаючи міжнародну підтримку.
Президент Володимир Зеленський 5 вересня заявив, що Росія системно намагається залишити Україну без світла та тепла, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Звучали й заяви про можливу енергоблокаду нашої держави.
Попри все Україна готова гідно відповідати на ворожі обстріли. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час спільного брифінгу із Робертом Фіцо в Ужгороді, передає 24 Канал.
До теми Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС, – Зеленський після зустрічі з Фіцо
Що сказав Зеленський стосовно російських ударів по енергетиці?
Україна реагує на удари по енергооб'єктах і буде реагувати далі, адже українці не можуть змиритися з постійними цинічними російськими атаками.
Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде,
– наголосив президент Зеленський.
Зеленський підкреслив, що обстріли енергосистеми не ламають стійкість українців, а лише посилюють прагнення відновлювати країну і захищати своїх людей.
Удари по критичній інфраструктурі розглядаються Україною не лише як воєнні злочини, а і як спосіб терору мирного населення.
Водночас глава держави прокоментував і чутки про можливу енергетичну блокаду України з боку сусідніх держав.
Ми цього питання не обговорювали. Я лише чув у медіа, що Путін подавав подібні сигнали. Але якщо хтось справді прагне завершити війну, то навряд чи буде закликати сусідів України відрізати нас від енергопостачання,
– зазначив Зеленський.
Як Україна відповідає на ворожі обстріли?
- Атака українських безпілотників 18 серпня 2025 року вивела з ладу нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області, через що було зупинено роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".
- У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що удари по російській економічній інфраструктурі мають на меті послабити воєнно-економічний потенціал держави-агресора.
- "Дружба" – один із ключових маршрутів експорту російської нафти до Європи, зокрема в Угорщину та Словаччину.
- Саме через нього Росія щороку заробляє близько 6–7 мільярдів доларів, що суттєво підтримує її бюджет та фінансування війни.