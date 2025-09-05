Президент Володимир Зеленський 5 вересня заявив, що Росія системно намагається залишити Україну без світла та тепла, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Звучали й заяви про можливу енергоблокаду нашої держави.

Попри все Україна готова гідно відповідати на ворожі обстріли. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час спільного брифінгу із Робертом Фіцо в Ужгороді, передає 24 Канал.

До теми Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС, – Зеленський після зустрічі з Фіцо

Що сказав Зеленський стосовно російських ударів по енергетиці?

Україна реагує на удари по енергооб'єктах і буде реагувати далі, адже українці не можуть змиритися з постійними цинічними російськими атаками.

Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде,

– наголосив президент Зеленський.

Зеленський підкреслив, що обстріли енергосистеми не ламають стійкість українців, а лише посилюють прагнення відновлювати країну і захищати своїх людей.

Удари по критичній інфраструктурі розглядаються Україною не лише як воєнні злочини, а і як спосіб терору мирного населення.

Водночас глава держави прокоментував і чутки про можливу енергетичну блокаду України з боку сусідніх держав.

Ми цього питання не обговорювали. Я лише чув у медіа, що Путін подавав подібні сигнали. Але якщо хтось справді прагне завершити війну, то навряд чи буде закликати сусідів України відрізати нас від енергопостачання,

– зазначив Зеленський.

Як Україна відповідає на ворожі обстріли?