Трамп не сказал "нет", но и не сказал "да", – Зеленский о разговоре по Tomahawk
- Президент Зеленский заявил, что Трамп не сказал "нет" на поставку ракет Tomahawk Украине, но и не согласился.
- Зеленский подчеркнул важность получения Tomahawk для ВСУ, считая это угрозой для Путина, и надеется на продолжение переговоров.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время его встречи с Дональдом Трампом американский лидер не отказался от идеи поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине. В то же время американский лидер и не согласился.
Зеленский отметил, что рассчитывает на продолжение диалога по дальнобойным ракетам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NBC News.
Что Трамп сказал Зеленскому о "Томагавках"?
Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да",
– говорит Зеленский.
Зеленский добавил, что надеется на продолжение переговоров по вопросу дальнобойных ракет.
"Мы используем тысячи дальнобойных дронов украинского производства для поражения военных целей. Но Россия использует не только дроны иранского производства и их собственного производства..., но также ракеты российского производства и дальнобойные ракеты северокорейского производства. Это очень сложно – оперировать только украинскими дронами. Нам нужны дальнобойные Tomahawk и похожее оружие, которое имеют США, чтобы осуществлять комбинированные атаки, как это делает Россия", – объяснил президент Украины.
Зеленский также отметил, что наличие Tomahawk в ВСУ составит реальную угрозу для Владимира Путина.
"Я думаю, что Путин боится, что США предоставят нам ракеты Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", – подчеркнул он.
В то же время NBC News отмечает, что возвращение в Украину без договоренности о ракетах Tomahawk "вероятно побудит критиков Зеленского спросить, зачем он вообще приезжал в США".
Что заявил Трамп о "Томагавках"?
Президент США Трамп, по данным Axios, четко заявил, что не намерен предоставлять Украине ракеты Tomahawk, поскольку его приоритетом является дипломатия.
Украинская делегация якобы даже подготовила для Трампа презентацию о возможном использовании Tomahawk в войне.
Президент Зеленский в то же время сообщил, что США получат определенные типы украинских дронов. В то же время он хотел бы взамен американские ракеты.