Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время его встречи с Дональдом Трампом американский лидер не отказался от идеи поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине. В то же время американский лидер и не согласился.

Зеленский отметил, что рассчитывает на продолжение диалога по дальнобойным ракетам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NBC News.

Что Трамп сказал Зеленскому о "Томагавках"?

Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да",

– говорит Зеленский.

Зеленский добавил, что надеется на продолжение переговоров по вопросу дальнобойных ракет.

"Мы используем тысячи дальнобойных дронов украинского производства для поражения военных целей. Но Россия использует не только дроны иранского производства и их собственного производства..., но также ракеты российского производства и дальнобойные ракеты северокорейского производства. Это очень сложно – оперировать только украинскими дронами. Нам нужны дальнобойные Tomahawk и похожее оружие, которое имеют США, чтобы осуществлять комбинированные атаки, как это делает Россия", – объяснил президент Украины.

Зеленский также отметил, что наличие Tomahawk в ВСУ составит реальную угрозу для Владимира Путина.

"Я думаю, что Путин боится, что США предоставят нам ракеты Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", – подчеркнул он.

В то же время NBC News отмечает, что возвращение в Украину без договоренности о ракетах Tomahawk "вероятно побудит критиков Зеленского спросить, зачем он вообще приезжал в США".

Что заявил Трамп о "Томагавках"?