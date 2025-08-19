Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным и Трампом
- Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий, для обсуждения путей окончания войны.
- Кремль предлагает провести сначала двустороннюю встречу с Украиной, а затем трехстороннюю с участием президента США.
- Дональд Трамп поддержал идею трехсторонней встречи, но дата и место еще не определены.
Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины, США и России должны пройти без всяких условий. Кремль взамен предлагает сначала встречу Киева и Москвы, а уже потом трехсторонний формат с Дональдом Трампом.
Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на заявление главы государства после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает 24 Канал.
Зеленский хочет встречи с Путиным и Трампом без предварительных условий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие встречи с участием лидеров Украины, России и Соединенных Штатов Америки должны пройти без каких-либо предварительных условий. В частности, это касается и вопроса прекращения огня.
Если Украина начнет ставить условия по встрече (лидеров – ред.) какие-то глобальные, безусловно справедливые – о прекращении огня и т.д. – то у россиян появится 100 условий с их стороны. Поэтому я считаю так, что мы должны встретиться без каких-либо условий и подумать, какое дальше есть развитие пути к окончанию войны,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, Дональд Трамп согласился присоединиться к организации таких встреч. В то же время точные дата и место переговоров пока не определены.
Что предлагает Кремль?
Президент Украины также сообщил, что Россия выступает за проведение переговоров в два этапа. Сначала Кремль предлагает провести двустороннюю встречу между Украиной и Россией, а уже потом – трехсторонний формат с участием президента США.
Президент Соединенных Штатов Америки поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины – Америка – Россия. Соединенные Штаты Америки предлагают ее провести как можно скорее, но для этого нужно согласование всех сторон. После встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент США связался с российской стороной, и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина – Россия, а потом трехстороннюю,
– объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что готов к любому формату переговоров, если это позволит продвинуться к миру.
Только на уровне лидеров можно решить те сложные и болезненные вопросы, которые накапливались годами. Я подтвердил готовность к двусторонней встрече с Путиным, и меня поддержали все европейские партнеры. После этого рассчитываем на трехстороннюю встречу,
– сказал глава государства.
Как проходили переговоры в Вашингтоне?
Переговоры в Вашингтоне проходили в несколько этапов. Сначала состоялась встреча в формате "лицом к лицу – на – лицом" с президентом США Дональдом Трампом.
Впоследствии к ним присоединились европейские лидеры: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Среди ключевых тем обсуждения были гарантии безопасности для Украины, возможности мирных переговоров и координация действий с союзниками.