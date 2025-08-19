Володимир Зеленський заявив, що переговори України, США та Росії мають пройти без жодних умов. Кремль натомість пропонує спершу зустріч Києва й Москви, а вже потім – тристоронній формат із Дональдом Трампом.

Про це розповідає Укрінформ з посиланням на заяву глави держави після зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом і європейськими лідерами, передає 24 Канал.

Зеленський хоче зустрічі з Путіним і Трампом без попередніх умов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні зустрічі за участі лідерів України, Росії та Сполучених Штатів Америки повинні пройти без будь-яких попередніх умов. Зокрема, це стосується і питання припинення вогню.

Якщо Україна почне ставити умови щодо зустрічі (лідерів – ред.) якісь глобальні, безумовно справедливі – щодо припинення вогню тощо – то у росіян з'явиться 100 умов з їхнього боку. Тому я вважаю так, що ми повинні зустрітись без будь-яких умов і подумати, який далі є розвиток шляху до закінчення війни,

– наголосив Зеленський.

За його словами, Дональд Трамп погодився долучитися до організації таких зустрічей. Водночас точні дата і місце перемовин наразі не визначені.

Що пропонує Кремль?

Президент України також повідомив, що Росія виступає за проведення переговорів у два етапи. Спершу Кремль пропонує провести двосторонню зустріч між Україною та Росією, а вже потім – тристоронній формат за участі президента США.

Президент Сполучених Штатів Америки підтримав тристоронню зустріч на рівні лідерів Україна – Америка – Росія. Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше, але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент США зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна – Росія, а потім тристоронню,

– пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що готовий до будь-якого формату перемовин, якщо це дозволить просунутися до миру.

Тільки на рівні лідерів можна вирішити ті складні й болючі питання, які накопичувалися роками. Я підтвердив готовність до двосторонньої зустрічі з Путіним, і мене підтримали всі європейські партнери. Після цього розраховуємо на тристоронню зустріч,

– сказав глава держави.

Як відбувалися переговори у Вашингтоні?