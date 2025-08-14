На этом этапе Владимир Путин не согласится на встречу с Владимиром Зеленским. Дело в том, что вся российская пропаганда строится на тезисах, что якобы "Украина –это не государство", а наш президент –"нелегитимный".

Встреча Зеленского и Путина разрушит основу кремлевской пропаганды. Такое мнение 24 Каналу озвучил британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон.

Почему Путин не согласится?

Питер Дикинсон отметил, что для Путина равенство – это встреча с президентом США Дональдом Трампом. Российский диктатор считает Зеленского "нелегитимным" лидером, а также отрицает существование Украины как государства. Поэтому вряд ли он согласится на такую встречу.

Встреча с Зеленским означала бы признание его легитимным лидером легитимного государства. Это катастрофа для российской пропаганды. Это разрушит основу пропаганды. Поэтому сейчас Путин вряд ли согласится на такую встречу. Возможно, в будущем, при необходимости мирного соглашения он будет вынужден. Но очень часто соглашения заключают без участия глав государств,

– сказал журналист.

Возможно, со временем Путин крайне неохотно, но согласится на личную встречу с Зеленским. Однако сейчас он этого точно не сделает, даже если будут настаивать.

Ранее была информация, что лидер США настаивает на участии Зеленского. Однако впоследствии все-таки стало известно, что 15 августа на Аляске состоится встреча Трампа и Путина.