Станет победой: для кого имеет наибольшее значение встреча Зеленского и Путина
Во время переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 18 августа, стало известно о возможной встрече президента Украины с Владимиром Путиным. Сейчас согласовываются ее детали.
О желании главы Кремля встретиться с Владимиром Зеленским рассказали в Белом доме и отметили, что подготовка к мероприятию продолжается. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом предположил, вероятно ли личное общение Зеленского и Путина.
К теме Путин якобы дал Трампу согласие на встречу с Зеленским: подтвердили ли это в Кремле
Почему для Путина неприемлема встреча с Зеленским?
"Российская сторона сейчас не настроена идти на переговоры с президентом Украины. Однако под давлением, возможно, пойдет на это, потому что Путину важно, чтобы Трамп не сорвался с крючка, а также – тянуть время", – объяснил политолог.
Если же не останется никаких других вариантов, кроме как встречаться, то в Кремле на это пойдут. Однако понятно, по мнению Саакяна, что это не вершина желаний россиян.
Для Путина встреча с Зеленским является неприемлемой. И с психологической точки зрения, и из-за возможной угрозы жизни, и из-за вопроса статуса самовосприятия, ведь тем самым придется политически признать легитимность украинской власти и поставить себя на одну ступень с ней,
– объяснил он.
Путин стремится договариваться с США. Он заявляет, что Украина якобы не субъект, а марионетка. А тут оказывается, что придется с ней разговаривать один на один как с субъектом. Конечно, как заметил Саакян, такие переговоры должны чем-то завершиться, поэтому тянуть время долго не удастся.
Для Дональда Трампа станет победой сам факт такой встречи. Однако, если она не состоится и не будет конкретно понятного плана завершения войны здесь и сейчас, то он будет усиливать санкции против России,
– отметил политолог.
Кроме того, к этому будет побуждать и внутриполитическая ситуация, ведь европейцы будут настаивать на усилении давления на Россию.
Также Европа, вероятно, может разыграть карту Китая. Соединенным Штатам крайне важно, чтобы она была солидарна с ними в отношении Пекина, а не занимала нейтральную позицию или даже, по его словам, заигрывала с Китаем.
Поэтому я скептически настроен, что такая встреча в ближайшее время обязательно состоится,
– отметил Олег Саакян.
В то же время он оставил для этого достаточно высокий уровень вероятности, потому что это будет зависеть прежде всего от решимости и готовности непосредственно Трампа продавливать этот вопрос.
Что известно о предстоящих переговорах Зеленского и Путина?
- В Белом доме 18 августа во время общения с президентом Украины и европейскими лидерами Трамп позвонил Путину и договорился о встрече с украинским главой.
- Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, но президент Украины отказался. Одним из возможных мест их встречи может стать столица Венгрии – Будапешт.
- В CNN предположили, что для главы Кремля встреча с Зеленским будет означать провал. Потому что он "годами убеждал россиян, что Украина – это вымышленный проект Запада, а Зеленский – нелегитимный нацист". Тогда ему придется объяснять россиянам, почему Россия решила сейчас сесть с украинским президентом за стол переговоров.