Під час перемовин Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня, стало відомо про можливу зустріч президента України з Володимиром Путіним. Наразі узгоджуються її деталі.

Про бажання очільника Кремля зустрітися з Володимиром Зеленським розповіли у Білому домі та зазначили, що підготовка до заходу триває. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом припустив, чи є вірогідним особисте спілкування Зеленського та Путіна.

До теми Путін нібито дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським: чи підтвердили це в Кремлі

Чому для Путіна є неприйнятною зустріч з Зеленським?

"Російська сторона зараз не налаштована йти на переговори з президентом України. Однак під тиском, можливо, піде на це, тому що Путіну важливо, щоби Трамп не зірвався з гачка, а також – тягнути час", – пояснив політолог.

Якщо ж не залишиться жодних інших варіантів, окрім як зустрічатися, то у Кремлі на це підуть. Проте зрозуміло, на думку Саакяна, що це не вершина бажань росіян.

Для Путіна зустріч з Зеленським є неприйнятною. І з психологічного погляду, і через можливу загрозу життю, і через питання статусу самосприйняття, адже тим самим доведеться політично визнати легітимність української влади і поставити себе на один щабель з нею,

– пояснив він.

Путін прагне домовлятися зі США. Він заявляє, що Україна нібито не суб'єкт, а маріонетка. А тут виявляється, що доведеться з нею розмовляти сам на сам як з суб'єктом. Звісно, як зауважив Саакян, такі переговори мають чимось завершитись, тому тягнути час довго не вдасться.

Для Дональда Трампа стане перемогою сам факт такої зустрічі. Проте, якщо вона не відбудеться і не буде конкретно зрозумілого плану завершення війни тут і зараз, то він посилюватиме санкції проти Росії,

– наголосив політолог.

Крім того, до цього спонукатиме і внутрішньополітична ситуація, адже європейці наполягатимуть на посиленні тиску на Росію.

Також Європа, імовірно, може розіграти карту Китаю. Сполученим Штатам вкрай важливо, щоби вона була солідарна з ними щодо Пекіну, а не посідала нейтральну позицію або навіть, за його словами, загравала з Китаєм.

Тому я скептично налаштований, що така зустріч найближчим часом обов'язково відбудеться,

– зазначив Олег Саакян.

Водночас він залишив для цього достатньо високий рівень ймовірності, бо це залежатиме насамперед від рішучості і готовності безпосередньо Трампа продавлювати це питання.

Що відомо про майбутні переговори Зеленського та Путіна?