Стане перемогою: для кого має найбільше значення зустріч Зеленського та Путіна
Під час перемовин Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня, стало відомо про можливу зустріч президента України з Володимиром Путіним. Наразі узгоджуються її деталі.
Про бажання очільника Кремля зустрітися з Володимиром Зеленським розповіли у Білому домі та зазначили, що підготовка до заходу триває. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом припустив, чи є вірогідним особисте спілкування Зеленського та Путіна.
До теми Путін нібито дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським: чи підтвердили це в Кремлі
Чому для Путіна є неприйнятною зустріч з Зеленським?
"Російська сторона зараз не налаштована йти на переговори з президентом України. Однак під тиском, можливо, піде на це, тому що Путіну важливо, щоби Трамп не зірвався з гачка, а також – тягнути час", – пояснив політолог.
Якщо ж не залишиться жодних інших варіантів, окрім як зустрічатися, то у Кремлі на це підуть. Проте зрозуміло, на думку Саакяна, що це не вершина бажань росіян.
Для Путіна зустріч з Зеленським є неприйнятною. І з психологічного погляду, і через можливу загрозу життю, і через питання статусу самосприйняття, адже тим самим доведеться політично визнати легітимність української влади і поставити себе на один щабель з нею,
– пояснив він.
Путін прагне домовлятися зі США. Він заявляє, що Україна нібито не суб'єкт, а маріонетка. А тут виявляється, що доведеться з нею розмовляти сам на сам як з суб'єктом. Звісно, як зауважив Саакян, такі переговори мають чимось завершитись, тому тягнути час довго не вдасться.
Для Дональда Трампа стане перемогою сам факт такої зустрічі. Проте, якщо вона не відбудеться і не буде конкретно зрозумілого плану завершення війни тут і зараз, то він посилюватиме санкції проти Росії,
– наголосив політолог.
Крім того, до цього спонукатиме і внутрішньополітична ситуація, адже європейці наполягатимуть на посиленні тиску на Росію.
Також Європа, імовірно, може розіграти карту Китаю. Сполученим Штатам вкрай важливо, щоби вона була солідарна з ними щодо Пекіну, а не посідала нейтральну позицію або навіть, за його словами, загравала з Китаєм.
Тому я скептично налаштований, що така зустріч найближчим часом обов'язково відбудеться,
– зазначив Олег Саакян.
Водночас він залишив для цього достатньо високий рівень ймовірності, бо це залежатиме насамперед від рішучості і готовності безпосередньо Трампа продавлювати це питання.
Що відомо про майбутні переговори Зеленського та Путіна?
- У Білому домі 18 серпня під час спілкування з президентом України та європейськими лідерами, Трамп зателефонував Путіну і домовився про зустріч з українським очільником.
- Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві, але президент України відмовився. Одним з можливих місць їхньої зустрічі може стати столиця Угорщини – Будапешт.
- У CNN припустили, що для очільника Кремля зустріч з Зеленським означатиме провал. Тому що він "роками переконував росіян, що Україна – це вигаданий проєкт Заходу, а Зеленський – нелегітимний нацист". Тоді йому доведеться пояснювати росіянам, чому Росія вирішила зараз сісти українським президентом за стіл переговорів.