Полковник США предположил, могут ли Зеленский и Путин встретиться на саммите G20

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могли бы встретиться на саммите G20, который состоится в конце ноября в ЮАР. Однако этого точно не произойдет.

Прежде всего потому что России не нужны мирные переговоры. Такое мнение 24 Канала озвучили аналитик по нацбезопасности США Марк Тот и полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит.

Читайте также Трамп назвал главное препятствие для встречи с Путиным

Какой замысел Путина?

Марк Тот отметил, что Путин уже объявил, что не планирует ехать на саммит "Большой двадцатки" в ноябре. Дональд Трамп тоже заявил, что не поедет. Поэтому вряд ли это произойдет.

Я не верю, что это произойдет. Путин постоянно говорит, что НАТО должно признать свою вину, а Украина – отказаться от независимости. Зеленский очень быстро заявляет, что должно быть прекращение войны перед тем как будет встреча,

– объяснил он.

Заметим, что все разговоры о так называемых мирных переговорах с Россией происходят на фоне того, что оккупанты постоянно атакуют гражданских украинцев. Поэтому Путину не нужны переговоры.

Джон Свит подчеркнул, что враг продолжит атаковать Украину, считая, что дожмет украинцев. Однако наше государство наносит ответные удары вглубь России, по НПЗ, по складам боеприпасов и тех объектах производства, которые собирают беспилотники.

Украина не будет подчиняться требованиям России. Путин все больше в отчаянии. Ему не хватает побед на поле боя. Он подталкивает своих генералов к тому, чтобы они обеспечили их. Генералы говорят ему, что он хочет услышать,

– сказал он.

По словам аналитика по нацбезопасности США, поэтому Путин пытается убедить россиян в том, что они побеждают. Однако на самом деле они терпят поражения.

Может ли состояться встреча в рамках саммита G20?