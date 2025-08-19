Встреча Зеленского и Трампа, атака "Шахедами" и ракетами: хронология 1273 дня войны
Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Тем временем Россия в очередной раз запустила на Украину ракеты и "Шахеды".
О главных новостях 1273 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, переговорах, успехах ВСУ, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.
В Волгограде прогремели взрывы: снова пылает НПЗ
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским: Мерц считает, что диктатору не хватит духа
Зеленский раскрыл содержание будущего соглашения о гарантиях безопасности
Это то, что мы оставим между мной и Путиным, –Зеленский о вопросе территорий
– отметил Зеленский.
Зеленский покинул Белый дом: интервью для Fox News отменено
В Лубнах на Полтавщине прогремели взрывы
Трамп заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным
Путин и Трамп говорили 40 минут после встречи президента США с Зеленским
Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95МС, – Воздушные силы
Встреча Зеленского и Трампа с лидерами Европы завершилась
Ночью дроны атаковали российский Волгоград. Вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.
СМИ пишут, что Путин якобы согласился на встречу с Зеленским. Однако хочет, чтобы сначала состоялся двусторонний саммит, только после трехсторонняя встреча с участием Трампа.
Канцлер Германии сообщил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение 2 следующих недель. Место еще должно быть согласовано.
Мерц скептически оценил вероятность появления диктатора на двустороннем саммите. Немецкий канцлер сомневается, что у главы Кремля хватит смелости.
Во время встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский обсудил гарантии безопасности для Украины после окончания войны.
Президент заявил, что они будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней. Предположил, что со временем будут расширяться.
Зеленский назвал несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности:
Также в соглашении о гарантиях должно быть прописано то, что партнеры готовы сделать. какие силы применить, чтобы защитить Украину в случае повторения агрессии России.
Владимир Зеленский рассказал, что Москва сначала хочет, чтобы состоялась двусторонняя встреча Украина – Россия, а уже потом трехсторонняя, с участием США.
Президент заверил, что готов встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий.
Потому что если мы начнем требовать перед тем завершить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий,
По территориальным вопросам, то их планирует обсудить на двусторонней встрече с Путиным.
После переговоров украинский лидер покинул Белый дом. Запланированного интервью для телеканала Fox News не будет.
На Полтавщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.
Президент США заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным. После присоединится к ним для трехсторонней встречи. Где все это произойдет – пока не согласовано.
Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле заявили о "поддержке прямых переговоров" делегаций.
РосСМИ пишут, что обсудили "идею рассмотреть возможность повысить уровень представителей Москвы и Киева на переговорах".
Воздушные силы предупредили о взлете 2 российских бортов Ту-95мс.
Встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершилась. Однако лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.
Представитель Зеленского сообщил, что после перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете только с участием лидеров.