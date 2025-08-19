Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Тем временем Россия в очередной раз запустила на Украину ракеты и "Шахеды".

О главных новостях 1273 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, переговорах, успехах ВСУ, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

