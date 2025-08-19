Зустріч Зеленського і Трампа, атака "Шахедами" і ракетами: хронологія 1273 дня війни
Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і європейськими лідерами в Білому домі. Тим часом Росія вкотре запустила на Україну ракети та "Шахеди".
Про головні новини 1273 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, перемовини, успіхи ЗСУ, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: головні заяви президентів
Уночі дрони атакували російський Волгоград. Спалахнув нафтопереробний завод.
ЗМІ пишуть, що Путін нібито погодився на зустріч з Зеленським. Однак хоче, аби спершу відбувся двосторонній саміт, лише опісля тристороння зустріч за участі Трампа.
Канцлер Німеччини повідомив, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися упродовж 2 наступних тижнів. Місце ще має бути узгоджено.
Мерц скептично оцінив ймовірність появи диктатора на двосторонньому саміті. Німецький канцлер сумнівається, що в очільника Кремля вистачить сміливості.
Під час зустрічі з Трампом і європейськими лідерами Зеленський обговорив гарантії безпеки для України після закінчення війни.
Президент заявив, що вони будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів. Припустив, що з часом будуть розширюватися.
Зеленський назвав кілька пунктів майбутньої угоди про гарантії безпеки:
Також в угоді про гарантії має бути прописане те, що партнери готові зробити. які сили застосувати, аби захистити Україну в разі повторення агресії Росії.
Володимир Зеленський розповів, що Москва спершу хоче, аби відбулася двостороння зустріч Україна – Росія, а вже потім тристороння, за участі США.
Президент запевнив, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких попередніх умов.
Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов,
Щодо територіальних питань, то їх планує обговорити на двосторонній зустрічі з Путіним.
Після переговорів український лідер покинув Білий дім. Запланованого інтерв'ю для телеканалу Fox News не буде.
На Полтавщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони.
Президент США заявив, що почав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним. Опісля приєднається до них для тристоронньої зустрічі. Де все це відбудеться – поки не узгоджено.
Путін і Трамп провели телефонну розмову. У Кремлі заявили про "підтримку прямих перегорів" делегацій.
РосЗМІ пишуть, що обговорили "ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва на переговорах".
Повітряні сили попередили про зліт 2 російських бортів Ту-95мс.
Зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами завершилася. Однак лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, в іншому форматі.
Речник Зеленського повідомив, що після перерви перемовини відновилися в Овальному кабінеті лише за участю лідерів.