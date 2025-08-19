Про головні новини 1273 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, перемовини, успіхи ЗСУ, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.

