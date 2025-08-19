О главных новостях 1273 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, переговорах, успехах ВСУ, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

04:08, 19 августа

В Волгограде прогремели взрывы: снова пылает НПЗ

Ночью дроны атаковали российский Волгоград. Вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

03:52, 19 августа

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским: Мерц считает, что диктатору не хватит духа

СМИ пишут, что Путин якобы согласился на встречу с Зеленским. Однако хочет, чтобы сначала состоялся двусторонний саммит, только после трехсторонняя встреча с участием Трампа.

Канцлер Германии сообщил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение 2 следующих недель. Место еще должно быть согласовано.

Мерц скептически оценил вероятность появления диктатора на двустороннем саммите. Немецкий канцлер сомневается, что у главы Кремля хватит смелости.

03:21, 19 августа

Зеленский раскрыл содержание будущего соглашения о гарантиях безопасности

Во время встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский обсудил гарантии безопасности для Украины после окончания войны.

Президент заявил, что они будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней. Предположил, что со временем будут расширяться.

Зеленский назвал несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности:

  • Первая часть – это сильная армия. Речь идет о долговременном финансировании союзниками украинского войска, в частности предоставление средств для выдачи военным зарплаты.
  • Вторая часть – это военная помощь от США. Украина хочет за деньги Европы приобрести пакет помощи на 90 миллиардов долларов. В него прежде всего входят самолеты, системы ПВО и тому подобное.
  • Третья часть – это производство Украиной собственных дронов, в частности для экспорта в США. В таком случае будет происходить финансирование внутреннего производства.

Также в соглашении о гарантиях должно быть прописано то, что партнеры готовы сделать. какие силы применить, чтобы защитить Украину в случае повторения агрессии России.

02:17, 19 августа

Это то, что мы оставим между мной и Путиным, –Зеленский о вопросе территорий

Владимир Зеленский рассказал, что Москва сначала хочет, чтобы состоялась двусторонняя встреча Украина – Россия, а уже потом трехсторонняя, с участием США.

Президент заверил, что готов встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий.

Потому что если мы начнем требовать перед тем завершить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий,
– отметил Зеленский.

По территориальным вопросам, то их планирует обсудить на двусторонней встрече с Путиным.

02:00, 19 августа

Зеленский покинул Белый дом: интервью для Fox News отменено

После переговоров украинский лидер покинул Белый дом. Запланированного интервью для телеканала Fox News не будет.

01:40, 19 августа

В Лубнах на Полтавщине прогремели взрывы

На Полтавщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.

01:17, 19 августа

Трамп заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным

Президент США заявил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным. После присоединится к ним для трехсторонней встречи. Где все это произойдет – пока не согласовано.

01:06, 19 августа

Путин и Трамп говорили 40 минут после встречи президента США с Зеленским

Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле заявили о "поддержке прямых переговоров" делегаций.

РосСМИ пишут, что обсудили "идею рассмотреть возможность повысить уровень представителей Москвы и Киева на переговорах".



00:32, 19 августа

Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95МС, – Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете 2 российских бортов Ту-95мс.

00:10, 19 августа

Встреча Зеленского и Трампа с лидерами Европы завершилась

Встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершилась. Однако лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

Представитель Зеленского сообщил, что после перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете только с участием лидеров.