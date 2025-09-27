Владимир Зеленский имел очень продуктивный разговор с Дональдом Трампом. Это было одно из тех общений исторического характера, которые меняют парадигму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире национального марафона.

К теме "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это означает для России

Что рассказал Сибига о визите украинской делегации в США?

Андрей Сибига отметил, что после встречи лидеров Украины и США можно констатировать все большее осознание американской стороной, в том числе президентом Дональдом Трампом, что единственным препятствием к миру является Россия.

Одной из тем, которую обсуждали Зеленский и Трамп, по словам главы МИД Украины, были замороженные российские активы.

Мы очень надеемся что на этом направлении будет прогресс, потому что справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые она вызвала своей агрессией,

– сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что Украину должны прекратить рассматривать как буфер, поэтому наше государство должно стать интегральной частью европейской, натовской системы противовоздушной обороны.

"Мы должны получить достаточно средств, чтобы создать воздушный щит над Украиной, который должен быть интегрирован с европейским воздушным щитом", – сказал глава МИД.

Также Андрей Сибига отметил, что во время сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН отдельный трек был у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Сейчас он работает со своими коллегами над наполнением реальным содержанием гарантий безопасности.

По словам министра иностранных дел, перед украинской делегацией еще стоит инициирование документов в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одним из таких документов будет резолюция по возвращению депортированных украинских детей.

Это один из конкретных результатов заседания под председательством нашей Первой леди в Международной коалиции за возвращение украинских детей,

– отметил Андрей Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что эта успешная неделя высокого уровня Генассамблеи ООН добавила новой динамики и новых приоритетов в украинских дипломатических задачах.

Кстати, бывший заместитель генсека НАТО Джейми Ши рассказал в эфире 24 Канала, что Владимир Зеленский должен донести Дональду Трампу две ключевые мысли. В частности, то, что нарратив о неизбежном поражении Украины не соответствует реальности, а также, что Кремль не заинтересован в прекращении войны.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа?