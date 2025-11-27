Украина заинтересована во встрече Зеленского и Трампа, чтобы обсудить чувствительные вопросы, – Сибига

Украинская сторона заинтересована в новой личной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Оба лидера обсудят чувствительные вопросы, которые есть только в их компетенции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время брифинга с латвийской коллегой Байбой Браже.

Что сказал Сибига относительно предстоящей встречи Зеленского и Трампа?

Андрей Сибига отметил, что Украина ожидает конкретных результатов в мирном процессе, в частности, и от американской стороны.

"Безусловно, сейчас все усилия переговорной команды, все дипломатические усилия направлены собственно на обеспечение этого мирного процесса", – подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что украинская сторона заинтересована в предстоящей личной встрече Зеленского и Трампа.

Есть чувствительные вопросы, которые могут обсудить только лидеры,

– сказал Сибига.

Глава МИД также отметил, что украинская команда находится в постоянном контакте с американской, а усилия президента США Дональда Трампа направлены на окончание войны России против Украины.

"В ближайшее время, наверное, стоит ожидать будущих или очередных контактов для обсуждения конкретных шагов, каким образом приблизить справедливый мир для Украины", – заявил министр иностранных дел.

Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что решение о визите украинского президента в США до сих пор является предметом переговоров. По словам эксперта, все изменилось после того, как в СМИ появился виток "мирного плана", который предлагали Украине американская и российская стороны.

Когда может состояться визит Зеленского в США?