Начнется второй этап унижения Путина: политтехнолог предположил шаги Трампа

Иностранные СМИ пишут, что встреча Трампа и Путина в столице Венгрии не состоится, как и очный разговор Рубио и Лаврова, который планировался для отработки повестки дня этих переговоров. Теперь начнется второй этап унижения главы Кремля со стороны Штатов.

Такой прогноз в интервью 24 Каналу дал политтехнолог Михаил Шейтельман, высказав мнение, что Вашингтон играет с Путиным в своеобразную призовую игру, однако тот не хочет платить за призы от американцев.

Какую тактику выбрал лидер США в отношении России?

Политтехнолог отметил, что предложение встретиться и сделать это именно в Венгрии, стране Европейского Союза, Путину озвучил именно Трамп. Он же публично и заявил о своем намерении провести там с ним очный диалог. Это должно было бы стать для российского диктатора условным пряником, лидер США ожидал должной реакции от Путина, которую тот не дал.

"Трамп предложил Путину встречу в Будапеште. Это условно приз, как и в случае с Анкориджем. Тогда был приз под названием "Я впущу тебя в Америку", а теперь "Я впущу тебя в Европу", но Путин должен за это заплатить – закончить войну немедленно по нынешней линии фронта и тогда Трамп добился бы, чтобы его пропустили в Будапешт", – озвучил Шейтельман.

Путин не стал выполнять эти условия Трампа. Теперь, по убеждению политтехнолога, глава Кремля оказался в сложном положении.

Шейтельман напомнил, что его игнорировали два месяца. Словесно Трамп унижал его каждый день и поручал это также делать Джей Ди Вэнсу. Они пугали его Tomahawk. Потом достигли своего, тот приполз просить телефонный разговор и того, чтобы США не давали эти дальнобойные ракеты Украине.

Но он неправильно приполз, не с тем предложением, теперь его будут тыкать носом совсем в другие субстанции. Сейчас начинается второй этап унижения Путина, уничтожения российской инфраструктуры ради того, чтобы он приполз с нужным для США предложением,

– отметил Шейтельман.

