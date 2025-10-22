Почнеться другий етап приниження Путіна: політтехнолог припустив кроки Трампа
- Зустріч президента Сполучених Штатів та очільника Кремля в Будапешті скасована, далі США будуть тиснути на Кремль.
- Трамп запропонував Путіну зустріч в Європі під умовою завершення війни, але той відхилив її, тому нині перебуває у складному для себе становищі.
Іноземні ЗМІ пишуть, що зустріч Трампа і Путіна в столиці Угорщини не відбудеться, як і очна розмова Рубіо та Лаврова, яка планувалась для відпрацювання порядку денного цих перемовин. Тепер почнеться другий етап приниження очільника Кремля з боку Штатів.
Такий прогноз в інтерв'ю 24 Каналу дав політтехнолог Михайло Шейтельман, висловивши думку, що Вашингтон грає з Путіним у своєрідну призову гру, проте той не хоче платити за призи від американців.
Дивіться також Путін цього боїться: аналітик сказав, чому могли скасувати зустріч з Трампом
Яку тактику обрав лідер США щодо Росії?
Політтехнолог наголосив на тому, що пропозицію зустрітися і зробити це саме в Угорщині, країні Європейського Союзу, Путіну озвучив саме Трамп. Він же публічно і заявив про свій намір провести там з ним очний діалог. Це мало б стати для російського диктатора умовним пряником, лідер США очікував належної реакції від Путіна, яку той не дав.
"Трамп запропонував Путіну зустріч в Будапешті. Це умовно приз, як і у випадку з Анкориджем. Тоді був приз під назвою "Я впущу тебе в Америку", а тепер "Я впущу тебе в Європу", але Путін має за це заплатити – закінчити війну негайно по нинішній лінії фронту і тоді Трамп добився б, аби його пропустили в Будапешт", – озвучив Шейтельман.
Путін не став виконувати ці умови Трампа. Тепер, за переконанням політтехнолога, очільник Кремля опинився у складному становищі.
Шейтельман нагадав, що його ігнорували два місяці. Словесно Трамп принижував його кожного дня і доручав це також робити Джей Ді Венсу. Вони лякали його Tomahawk. Потім досягли свого, той приповз просити телефонну розмову і того, щоб США не давали ці далекобійні ракети Україні.
Але він неправильно приповз, не з тією пропозицією, тепер його будуть тикати носом геть в інші субстанції. Зараз починається другий етап приниження Путіна, знищення російської інфраструктури заради того, щоб він приповз з потрібною для США пропозицією,
– зазначив Шейтельман.
Перемовини у Будапешті: останні новини
Білий дім повідомив, що держсекретар США Рубіо провів з очільником МЗС Росії Лавровим продуктивну розмову, однак особистої зустрічі між ними не буде, хоча західні ЗМІ писали, що така начебто планується 30 жовтня. У Вашингтоні також зазначили, що Трамп не має наміру зустрічатися найближчим часом з Путіним.
- Видання The Wall Street Journal пише, що розмова Трампа і Путіна в Угорщині скасувалась після того, як Рубіо поспілкувався з Лавровим й дійшов висновку, що такі переговори навряд чи будуть позитивними. Він буцімто запевнився у тому, що російська сторона й надалі наполягає на своєму – аби Україна поступилася Росії Донбасом.