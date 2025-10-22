Почнеться другий етап приниження Путіна: політтехнолог припустив кроки Трампа

Іноземні ЗМІ пишуть, що зустріч Трампа і Путіна в столиці Угорщини не відбудеться, як і очна розмова Рубіо та Лаврова, яка планувалась для відпрацювання порядку денного цих перемовин. Тепер почнеться другий етап приниження очільника Кремля з боку Штатів.

Такий прогноз в інтерв'ю 24 Каналу дав політтехнолог Михайло Шейтельман, висловивши думку, що Вашингтон грає з Путіним у своєрідну призову гру, проте той не хоче платити за призи від американців.

Яку тактику обрав лідер США щодо Росії?

Політтехнолог наголосив на тому, що пропозицію зустрітися і зробити це саме в Угорщині, країні Європейського Союзу, Путіну озвучив саме Трамп. Він же публічно і заявив про свій намір провести там з ним очний діалог. Це мало б стати для російського диктатора умовним пряником, лідер США очікував належної реакції від Путіна, яку той не дав.

"Трамп запропонував Путіну зустріч в Будапешті. Це умовно приз, як і у випадку з Анкориджем. Тоді був приз під назвою "Я впущу тебе в Америку", а тепер "Я впущу тебе в Європу", але Путін має за це заплатити – закінчити війну негайно по нинішній лінії фронту і тоді Трамп добився б, аби його пропустили в Будапешт", – озвучив Шейтельман.

Путін не став виконувати ці умови Трампа. Тепер, за переконанням політтехнолога, очільник Кремля опинився у складному становищі.

Шейтельман нагадав, що його ігнорували два місяці. Словесно Трамп принижував його кожного дня і доручав це також робити Джей Ді Венсу. Вони лякали його Tomahawk. Потім досягли свого, той приповз просити телефонну розмову і того, щоб США не давали ці далекобійні ракети Україні.

Але він неправильно приповз, не з тією пропозицією, тепер його будуть тикати носом геть в інші субстанції. Зараз починається другий етап приниження Путіна, знищення російської інфраструктури заради того, щоб він приповз з потрібною для США пропозицією,

– зазначив Шейтельман.

