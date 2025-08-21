"Будет над этим работать": Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу ЕС
- Владимир Зеленский просил Дональда Трампа повлиять на Виктора Орбана, чтобы Венгрия не блокировала вступление Украины в ЕС.
- Зеленский отметил, что стремление Украины присоединиться к ЕС является ее суверенным правом, которое поддерживают США, несмотря на противодействие со стороны Венгрии.
Владимир Зеленский рассказал, что он просил Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, речь шла о том, чтобы политик не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами 20 августа, сообщает 24 Канал.
О чем Зеленский просил Трампа?
По словам Зеленского, он попросил у Трампа, чтобы Будапешт не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать,
– добавил глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что стремление Украины присоединиться к Евросоюзу является ее суверенным правом, которое, в частности, поддерживают США.
В то же время президент отметил, что нынешняя политика Будапешта направлена против вступления Украины в ЕС, о чем там говорят открыто.
Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности,
– подытожил Зеленский.
Что известно о разговоре Орбана и Трампа?
- 19 августа СМИ сообщили, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этот разговор касался причин, по которым премьер-министр Венгрии блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
- Во время разговора с Трампом венгерская сторона также выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
- Однако сам Виктор Орбан на следующий день опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но дал понять, что менять позицию не планирует. Политик в очередной раз заявил, что членство Украины в Европейском Союзе якобы "не предоставляет никаких гарантий безопасности".