Владимир Зеленский рассказал, что он просил Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, речь шла о том, чтобы политик не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами 20 августа, сообщает 24 Канал.

О чем Зеленский просил Трампа?

По словам Зеленского, он попросил у Трампа, чтобы Будапешт не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать,

– добавил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что стремление Украины присоединиться к Евросоюзу является ее суверенным правом, которое, в частности, поддерживают США.

В то же время президент отметил, что нынешняя политика Будапешта направлена против вступления Украины в ЕС, о чем там говорят открыто.

Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности,

– подытожил Зеленский.

Что известно о разговоре Орбана и Трампа?