Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Будет над этим работать": Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу ЕС
21 августа, 18:26
2

"Будет над этим работать": Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу ЕС

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский просил Дональда Трампа повлиять на Виктора Орбана, чтобы Венгрия не блокировала вступление Украины в ЕС.
  • Зеленский отметил, что стремление Украины присоединиться к ЕС является ее суверенным правом, которое поддерживают США, несмотря на противодействие со стороны Венгрии.

Владимир Зеленский рассказал, что он просил Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, речь шла о том, чтобы политик не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами 20 августа, сообщает 24 Канал.

Читайте также Сегодня мир безопаснее место, чем было вчера, – Орбан отреагировал на встречу Трампа и Путина

О чем Зеленский просил Трампа?

По словам Зеленского, он попросил у Трампа, чтобы Будапешт не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать, 
– добавил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что стремление Украины присоединиться к Евросоюзу является ее суверенным правом, которое, в частности, поддерживают США.

В то же время президент отметил, что нынешняя политика Будапешта направлена против вступления Украины в ЕС, о чем там говорят открыто.

Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности, 
– подытожил Зеленский.

Что известно о разговоре Орбана и Трампа?

  • 19 августа СМИ сообщили, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этот разговор касался причин, по которым премьер-министр Венгрии блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
     
  • Во время разговора с Трампом венгерская сторона также выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
     
  • Однако сам Виктор Орбан на следующий день опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но дал понять, что менять позицию не планирует. Политик в очередной раз заявил, что членство Украины в Европейском Союзе якобы "не предоставляет никаких гарантий безопасности".