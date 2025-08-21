"Буде над цим працювати": Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана щодо ЄС
- Володимир Зеленський просив Дональда Трампа вплинути на Віктора Орбана, щоб Угорщина не блокувала вступ України до ЄС.
- Зеленський наголосив, що прагнення України приєднатися до ЄС є її суверенним правом, яке підтримують США, попри протидію з боку Угорщини.
Володимир Зеленський розповів, що він просив Дональда Трампа вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, йшлося про те, аби політик не блокував вступ України до Європейського Союзу.
Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами 20 серпня, повідомляє 24 Канал.
Про що Зеленський просив Трампа?
За словами Зеленського, він попросив у Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.
Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати,
– додав глава держави.
Володимир Зеленський наголосив, що прагнення України приєднатися до Євросоюзу є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують США.
Водночас президент зауважив, що нинішня політика Будапешта спрямована проти вступу України до ЄС, про що там говорять відкрито.
Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки,
– підсумував Зеленський.
Що відомо про розмову Орбана і Трампа?
- 19 серпня ЗМІ повідомили, що після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ця розмова стосувалася причин, через які прем'єр-міністр Угорщини блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
- Під час розмови з Трампом угорська сторона також висловила готовність прийняти наступний раунд переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
- Однак сам Віктор Орбан на наступний день опублікував допис, у якому підтвердив, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але дав зрозуміти, що змінювати позицію не планує. Політик вкотре заявив, що членство України в Європейському Союзі нібито "не надає жодних гарантій безпеки".