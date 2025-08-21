Володимир Зеленський розповів, що він просив Дональда Трампа вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, йшлося про те, аби політик не блокував вступ України до Європейського Союзу.

Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами 20 серпня, повідомляє 24 Канал.

Про що Зеленський просив Трампа?

За словами Зеленського, він попросив у Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.

Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати,

– додав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що прагнення України приєднатися до Євросоюзу є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують США.

Водночас президент зауважив, що нинішня політика Будапешта спрямована проти вступу України до ЄС, про що там говорять відкрито.

Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки,

– підсумував Зеленський.

