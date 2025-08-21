Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами 20 серпня, повідомляє 24 Канал.
Про що Зеленський просив Трампа?
За словами Зеленського, він попросив у Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.
Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати,
– додав глава держави.
Володимир Зеленський наголосив, що прагнення України приєднатися до Євросоюзу є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують США.
Водночас президент зауважив, що нинішня політика Будапешта спрямована проти вступу України до ЄС, про що там говорять відкрито.
Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки,
– підсумував Зеленський.
Що відомо про розмову Орбана і Трампа?
- 19 серпня ЗМІ повідомили, що після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ця розмова стосувалася причин, через які прем'єр-міністр Угорщини блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
- Під час розмови з Трампом угорська сторона також висловила готовність прийняти наступний раунд переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
- Однак сам Віктор Орбан на наступний день опублікував допис, у якому підтвердив, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але дав зрозуміти, що змінювати позицію не планує. Політик вкотре заявив, що членство України в Європейському Союзі нібито "не надає жодних гарантій безпеки".