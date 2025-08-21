Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами 20 серпня, повідомляє 24 Канал.

Про що Зеленський просив Трампа?

За словами Зеленського, він попросив у Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.

Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати,

– додав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що прагнення України приєднатися до Євросоюзу є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують США.

Водночас президент зауважив, що нинішня політика Будапешта спрямована проти вступу України до ЄС, про що там говорять відкрито.

Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки,

– підсумував Зеленський.

Що відомо про розмову Орбана і Трампа?