Такі дії спрямовані на те, щоб привернути до проблеми увагу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому ЄС не вимагає від Росії припинення вогню?

За даними видання, таке семантичне зрушення спрямоване в першу чергу на американського президента. Європейські лідери та чиновники підтверджують цю зміну своїми заявами.

Наше послання: зупиніть вбивства. Будь-що, що зупиняє вбивства, вітається,

– сказала речниця Європейської комісії Аріанна Подеста.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка 17 серпня приймала в Брюсселі українського лідера Володимира Зеленського, заявила майже те саме під час пресконференції.

Вона зауважила, що "ефект має полягати у припиненні вбивств" і саме це є найважливішою частиною, незалежно від того, чи називати це припиненням вогню, чи мирною угодою.

Джерела з-поміж європейських чиновників кажуть, що президенту США вже не подобається термін "припинення вогню". Враховуючи, що використання формулювання, яке не схвалює Трамп, може спровокувати ворожнечу з його боку, лідери ЄС вирішили дещо змінити риторику.

Проте 18 серпня під час переговорів у Білому домі вони чітко дали Трампу зрозуміти, що основні вимоги залишилися незмінними. Зокрема це підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.

Що відомо про переговори у Вашингтоні?