Запланованого інтерв'ю для телеканалу Fox News не буде, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Прагнення до миру": Білий дім опублікував офіційні фото із зустрічі Зеленського і Трампа

Що відомо про скасування інтерв'ю Зеленського?

У Вашингтоні закінчилась зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Президент України покинув Білий дім після завершення переговорів, про що пише ВВС.

Зазначимо, що було заплановане інтерв'ю Зеленського для Fox News. Раніше повідомлялося, що президент дасть інтерв'ю для телеканалу о 1:00 за київським часом.