Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку Білого дому в X.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: головні заяви президентів

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Зустріч президентів України та США розпочалося близько 20:30 за київським часом.

Зустрівши Зеленського, Трамп зауважив, що йому подобається образ українського глави, який одягнув чорний піджак та сорочку.

Спілкування президентів тривало приблизно пів години. Після цього вони пішли спілкуватися тет-а-тет.

Тим часом у Білому домі показали перші офіційні фото зустрічі.

Зустріч Зеленського і Трампа / Фото Білого дому

Які заяви зробили президенти?