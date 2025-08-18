Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Белого дома в X.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
Встреча президентов Украины и США началось около 20:30 по киевскому времени.
Встретив Зеленского, Трамп заметил, что ему нравится образ украинского главы, который надел черный пиджак и рубашку.
Общение президентов продолжалось примерно полчаса. После этого они пошли общаться тет-а-тет.
Тем временем в Белом доме показали первые официальные фото встречи.
Встреча Зеленского и Трампа / Фото Белого дома
Какие заявления сделали президенты?
- Трамп пообещал, что США предоставят Украине "очень хорошие гарантии безопасности", но подчеркнул, что "Украину никогда не возьмут в НАТО".
- Он также пригрозил прекратить помощь Украине, если не удастся достичь мирного соглашения.
- Между тем Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным. А Трамп сообщил, что после будет иметь телефонный разговор с российским диктатором.
- Также президент Украины отметил готовность провести выборы, но они возможны только в безопасности.