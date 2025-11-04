Украина вошла в круг стран, для которых открыты двери ЕС, – Сибига

Сегодня, 4 ноября, состоялся Саммит по вопросам расширения Евросоюза. Глава МИД Андрей Сибига считает, что это очень важный день для евроинтеграции Украины.

А также настоящее подтверждение безальтернативности этого пути, признание динамики, скорости и эффективности реформ, которые осуществляет Киев на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Сибиги в эфире телемарафона.

Что говорят в МИД о вступлении Украины в Евросоюз?

По словам Сибиги, после обнародования "Отчета о расширении" Украина вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией вошла в перечень стран, которым открыты двери в Европейский Союз. Глава МИД отметил, что это лучшая оценка прогресса Украины за все время.

И это хорошо, что даже во время войны мы способны реформироваться и менять страну по европейским стандартам. Это настоящее признание,

– сказал он.

Министр также добавил, что Украина получает положительные отзывы о темпах продвижения на пути к членству в ЕС от европейских чиновников.

Вступление Украины в Евросоюз: коротко о главном