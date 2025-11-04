А также настоящее подтверждение безальтернативности этого пути, признание динамики, скорости и эффективности реформ, которые осуществляет Киев на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Сибиги в эфире телемарафона.
Что говорят в МИД о вступлении Украины в Евросоюз?
По словам Сибиги, после обнародования "Отчета о расширении" Украина вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией вошла в перечень стран, которым открыты двери в Европейский Союз. Глава МИД отметил, что это лучшая оценка прогресса Украины за все время.
И это хорошо, что даже во время войны мы способны реформироваться и менять страну по европейским стандартам. Это настоящее признание,
– сказал он.
Министр также добавил, что Украина получает положительные отзывы о темпах продвижения на пути к членству в ЕС от европейских чиновников.
Вступление Украины в Евросоюз: коротко о главном
Президент Владимир Зеленский во время Европейского саммита по вопросам расширения выразил надежду, что Украина сможет стать полноправным членом Европейского союза до 2030 года.
Глава государства также добавил, что обсуждал с Дональдом Трампом перспективы вступления Украины в ЕС. Американский лидер поддержал эту идею и пообещал сделать "все возможное".
Однако сообщалось, что Европейская комиссия выдвинула новые требования. Она требует от Украины реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для вступления в ЕС. Государство должно завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, но для этого нужно ускорить реформы.