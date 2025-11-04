А також справжнє підтвердження безальтернативності цього шляху, визнання динаміки, швидкості та ефективності реформ, які здійснює Київ на шляху до повноправного членства в Євросоюзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Сибіги в ефірі телемарафону.

Що кажуть в МЗС про вступ України до Євросоюзу?

За словами Сибіги, після оприлюднення "Звіту про розширення" Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією увійшла до переліку країн, яким відкриті двері до Європейського Союзу. Глава МЗС зазначив, що це найкраща оцінка прогресу України за весь час.

І це добре, що навіть під час війни ми здатні реформуватися та змінювати країну за європейськими стандартами. Це справжнє визнання,

– сказав він.

Міністр також додав, що Україна отримує схвальні відгуки щодо темпів просування на шляху до членства в ЄС від європейських чиновників.

Вступ України до Євросоюзу: коротко про головне