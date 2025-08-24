Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Сырский вручил защитникам награды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о результатах контратак ВСУ в Донецкой области?

Силы обороны Украины успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении.

Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады,

– сообщил Сырский.

Лучшие воины получили государственные награды.

Сырский заслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронов и средств РЭБ решены", – подчеркнул главком.

Какая ситуация возле Покровска?