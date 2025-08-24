ВСУ контратаковали и зачистили несколько сел в Донецкой области, – Сирский
- ВСУ успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области: Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
- Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении и вручил награды военнослужащим.
- Ситуация на фронте остается сложной, но вопросы по дополнительным боеприпасам, дронам и средствам РЭБ решены.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.
Сырский вручил защитникам награды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что известно о результатах контратак ВСУ в Донецкой области?
Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении.
Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады,
– сообщил Сырский.
Лучшие воины получили государственные награды.
Сырский заслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.
"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронов и средств РЭБ решены", – подчеркнул главком.
Сырский на Покровском направлении
Какая ситуация возле Покровска?
По данным ISW, на Покровском направлении агрессор недавно достиг успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к северу от Мирнограда.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне на Покровском направлении имеют вдвое больше военных (110 тысяч), чем население города до войны (60 тысяч).
Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, почему россиянам не удалось захватить Покровск несмотря на значительную концентрацию сил на этом участке. Успехи ВСУ заключаются в быстрой реакции и контратаках, что изолировало российские войска и сделало их уязвимыми на узком участке фронте. Россияне понесли тяжелые потери из-за собственных логистических ошибок.