24 августа, 16:07
3

ВСУ контратаковали и зачистили несколько сел в Донецкой области, – Сирский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • ВСУ успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области: Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
  • Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении и вручил награды военнослужащим.
  • Ситуация на фронте остается сложной, но вопросы по дополнительным боеприпасам, дронам и средствам РЭБ решены.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Сырский вручил защитникам награды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о результатах контратак ВСУ в Донецкой области?

Силы обороны Украины успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении.

Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады, 
– сообщил Сырский.

Лучшие воины получили государственные награды.

Сырский заслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронов и средств РЭБ решены", – подчеркнул главком.

Сырский на Покровском направлении

Какая ситуация возле Покровска?

  • По данным ISW, на Покровском направлении агрессор недавно достиг успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к северу от Мирнограда.

  • Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне на Покровском направлении имеют вдвое больше военных (110 тысяч), чем население города до войны (60 тысяч).

  • Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, почему россиянам не удалось захватить Покровск несмотря на значительную концентрацию сил на этом участке. Успехи ВСУ заключаются в быстрой реакции и контратаках, что изолировало российские войска и сделало их уязвимыми на узком участке фронте. Россияне понесли тяжелые потери из-за собственных логистических ошибок.