Противостояние Китаю и борьба с пандемией: о чем говорили во второй день саммита G7

Во второй день саммита "Большой семерки", 12 июня, лидеры стран обсудили ряд важных вопросов. В частности противостояние Китаю и борьбу с пандемией COVID-19 в мире.

Противостояние Китаю

Члены G7 согласовали запуск глобальной инициативы по развитию инфраструктурных проектов в бедных странах мира, пытаясь таким образом противостоять росту влияния Китая.

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Инфраструктурный план приняли по инициативе президента США Джо Байдена. Его цель – предложить бедным странам "ориентированы на ценности, высококачественные и транспарентные" партнерские отношения.

Эта инициатива должна стать противовесом "Новому шелковому пути" Китая – проекта транспортного коридора, который должен связать КНР с Европой,

– пишет DW.

Борьба с COVID-19 и другими пандемиями

Еще одной важной темой саммита стала борьба с пандемией коронавируса. Премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил запланированное принятие пакта в сфере здравоохранения как "исторический момент".

Этой договоренностью ведущие демократии мира обязуются предотвратить, чтобы пандемия когда-нибудь повторилась в мировом масштабе,

– сказал политик.

Лидеры стран "Большой семерки" также планируют достичь ряда договоренностей в сфере здравоохранения. Среди главных пунктов:

быстрая разработка и допуск к вакцинам;

разработка методов диагностики и лечения;

реформа Всемирной организации здравоохранения.

Саммит G7: что известно

В Великобритании 11 июня стартовал саммит "Большой семерки". Кроме хозяйки на переговоры собрались США, Германия, Франция, Италия, Канада и Японии;

Это первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии. Как "страны-гости" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и Южно-Африканская республика.

Борис Джонсон отметил, что встреча "Большой семерки" должна восстановить евроатлантическое единство и сотрудничество в решении глобальных проблем.

В последний день саммита, 13 июня, лидеры стран Большой семерки и ЕС должны обсудить шаги в борьбе с изменениями климата.

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