Протистояння Китаю і боротьба з пандемією: про що говорили у другий день саміту G7

У другий день саміту "Великої сімки", 12 червня, лідери країн обговорили низку важливих питань. Зокрема протистояння Китаю та боротьбу з пандемією COVID-19 у світі.
Протистояння Китаю
Члени G7 погодили запуск глобальної ініціативи щодо розвитку інфраструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю.
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Інфраструктурний план ухвалили за ініціативи президента США Джо Байдена. Його мета – запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" партнерські відносини.
Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю - проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою,
– пише DW.
Боротьба з COVID-19 та іншими пандеміями
Ще однією важливою темою саміту стала боротьба з пандемією коронавірусу. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту в сфері охорони здоров'я як "історичний момент".
Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі,
– сказав політик.
Лідери країн "Великої сімки" також планують досягти низку домовленостей у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів:
- швидка розробка та допуск до вакцин;
- розробка методів діагностики та лікування;
- реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Саміт G7: що відомо
- У Великій Британії 11 червня стартував саміт "Великої сімки". Окрім господарки на переговори зібралися США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія.
- Це перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії. Як "країни-гості" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка.
- Борис Джонсон наголосив, що зустріч "Великої сімки" має відновити євроатлантичну єдність та співпрацю у розв'язанні глобальних проблем.
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