Беспилотники Службы безопасности Украины второй раз за неделю поразили терминал хранения "Шахедов" в России. Этот логистический хаб расположен в Татарстане, в около 1 300 километрах от Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что рассказали в ВСУ о повторной атаке на хаб "Шахедов" в Татарстане?

В СБУ отметили, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" осуществили повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные компоненты к ним.

Склад расположен в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1 300 километров от Украины,

– отметили в службе.

Там также отметили, что снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.

"Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить способности врага для "шахедного" террора Украины. Операции на предприятиях, которые обеспечивают вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем", – заверили в СБУ.

К слову, предыдущая атака дальнобойных беспилотников СБУ на логистический хаб “Шахедов” в Татарстане произошла 9 августа. Тогда на месте удара также возник пожар.