Безпілотники Служби безпеки України вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "Шахедів" у Росії. Цей логістичний хаб розташований у Татарстані, за близько 1 300 кілометрів від України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що розповіли у ЗСУ про повторну атаку на хаб "Шахедів" у Татарстані?

В СБУ зазначили, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні компоненти до них.

Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1 300 кілометрів від України,

– наголосили у службі.

Там також зауважили, що зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

"Повторна атака на цей об'єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", – запевнили у СБУ.

До слова, попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на логістичний хаб "Шахедів" у Татарстані відбулася 9 серпня. Тоді на місці удару також виникла пожежа.