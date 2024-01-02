Создают "белый шум": что действительно стоит за "конкурентами" Путина на выборах

В России 17 марта 2024 года пройдут так называемые президентские выборы. "Победителем" в них должен стать Владимир Путин. Однако для создания иллюзии демократичности выборов свою кандидатуру выдвинула провинциальная журналистка Катерина Дунцова, выступающая с критикой действующей власти России.

Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сказал 24 Каналу, что все кандидаты, выдвигающиеся на президентские выборы, это театр марионеток. Задача этих "конкурентов" Путина, чьи лозунги пишут в Кремле, – легитимизировать выборный процесс.

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"Наживка" для так называемых оппозиционеров

Главный вопрос выборов, которые должны состояться в России, будет ли признан миром новый президентский срок Путина.

Задача российской оппозиции – бороться за то, чтобы после выборов режим в России был признан западными странами нелегитимным,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Все, что сейчас происходит в России, проходит под тотальным контролем власти. Если у журналистки из Ржева Дунцовой возникло желание баллотироваться на пост президента, это означает, что ее избрали в Кремле. Судя по ее соцсетям, она не чувствовала себя дискомфортно в России и поддерживала курс Путина. Дунцова воплощает образ, который нужен на выборах российским властям: женщина из провинции транслирует определенную критику Путина.

Явлинский как кандидат выглядит, будто его из холодильника вытащили. Зюганов или Надеждин – тоже "протухшие". А Дунцова – свежий образ для Запада, для тех, кто рассказывает, что в России еще "не все потеряно". Также она "наживка" для так называемых российских оппозиционеров, живущих на западные гранты и рассказывающих, что в России есть "общественная жизнь",

– подчеркнул Гарри Каспаров.

Вместе с Дунцовой свои кандидатуры на участие в президентских выборах в России выдвинули, в частности, блогер Рада Русских, экономист Ирина Свиридова от так называемой "Демократической партии России", Леонид Слуцкий, глава партии ЛДПР, Борис Надеждин от партии "Гражданская инициатива" и другие.

В то же время радикальная российская оппозиция настаивает на нелегитимности Путина, необходимости поддержки Украины, а такие, как Дунцова, создают "белый шум", вызывают ажиотаж и формируют на Западе представление о каком-то "избирательном процессе" в России. Хотя заранее известно, какая будет явка на выборы и какой процент россиян проголосует за Путина.

Что известно о Катерине Дунцовой