Трамп или Харрис: кто побеждает на выборах президента США и в каких штатах – результаты

Очередные президентские выборы в США прошли 5 ноября 2024 года. И хотя официальных результатов еще нет, впрочем, СМИ уже публикуют предварительные данные, как проголосовали в разных штатах.

Кто побеждает на выборах президента США, – Камала Харрис или Дональд Трамп, – передает 24 Канал.

Результаты выборов в США 2024

Интерактивная карта президентских выборов в США:

04:42, 06 ноября По состоянию на это время Дональд Трамп опережает Камалу Харрис. Количество выборщиков, которых причисляют к ней, – 99, а у республиканца – 178 голосов. Чтобы победить, кандидат должен набрать 270 голосов. При этом в ключевых штатах Пенсильвания и Мичиган лидирует Харрис. А Трамп побеждает в других "шатких", – Висконсине, Джорджии и Северной Каролине. Невада и Аризона еще не закрыли голосование. 03:51, 06 ноября По предварительным подсчетам СМИ, у Дональда Трампа потенциальный 101 голос, у Камалы Харрис – 71. Предварительные результаты выборов / Скриншот с карты NYT 03:07, 06 ноября По данным The New York Times, предварительно лидирует кандидат от Республиканской партии. Предыдущие результаты / Скриншот 02:59, 06 ноября По данным CNN, Камала Харрис лидирует в штате Вермонт. 02:48, 06 ноября По предварительным подсчетам Associated Press, Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана и Кентукки, где уже закрылись первые избирательные участки. Кроме того, в Западной Вирджинии.

Обратите внимание! В США СМИ имеют традицию объявлять победителя президентской гонки после закрытия избирательных участков по всему штату. Впрочем, только если результаты первых подсчетов показывают, что кандидат лидирует по крайней мере на 15%, а также с учетом давних политических тенденций штата и истории голосований.