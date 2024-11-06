Трамп чи Гарріс: хто перемагає на виборах президента США і в яких штатах – результати

6 листопада 2024, 03:20
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Автор: Юлія Муріна

Чергові президентські вибори у США відбулися 5 листопада 2024 року. І хоча офіційних результатів ще немає, втім, ЗМІ уже публікують попередні дані, як проголосували в різних штатах.

Хто перемагає на виборах президента США, – Камала Гарріс чи Дональд Трамп, – передає 24 Канал.

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Результати виборів у США 2024

Інтерактивна карта президентських виборів у США: 

03:07, 06 листопада

За даними The New York Times, попередньо, лідирує кандидат від Республіканської партії.

Попередні результати / Скриншот

02:59, 06 листопада

За даними CNN, Камала Гарріс лідирує у штаті Вермонт.

02:48, 06 листопада

За попередніми підрахунками Associated Press, Дональд Трамп лідирує у штатах Індіана та Кентуккі, де вже закрилися перші виборчі дільниці. Окрім того, у Західній Вірджинії.

Зверніть увагу! У США ЗМІ мають традицію оголошувати переможця президентських перегонів після закриття виборчих дільниць по всьому штату. Втім, лише якщо результати перших підрахунків показують, що кандидат лідирує принаймні на 15%, а також з урахуванням давніх політичних тенденцій штату й історії голосувань.