Трамп чи Гарріс: хто перемагає на виборах президента США і в яких штатах – результати
Чергові президентські вибори у США відбулися 5 листопада 2024 року. І хоча офіційних результатів ще немає, втім, ЗМІ уже публікують попередні дані, як проголосували в різних штатах.
Хто перемагає на виборах президента США, – Камала Гарріс чи Дональд Трамп, – передає 24 Канал.
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Результати виборів у США 2024
Інтерактивна карта президентських виборів у США:
За даними The New York Times, попередньо, лідирує кандидат від Республіканської партії. За даними CNN, Камала Гарріс лідирує у штаті Вермонт. За попередніми підрахунками Associated Press, Дональд Трамп лідирує у штатах Індіана та Кентуккі, де вже закрилися перші виборчі дільниці. Окрім того, у Західній Вірджинії.
За даними The New York Times, попередньо, лідирує кандидат від Республіканської партії.
За даними CNN, Камала Гарріс лідирує у штаті Вермонт.
За попередніми підрахунками Associated Press, Дональд Трамп лідирує у штатах Індіана та Кентуккі, де вже закрилися перші виборчі дільниці. Окрім того, у Західній Вірджинії.
Зверніть увагу! У США ЗМІ мають традицію оголошувати переможця президентських перегонів після закриття виборчих дільниць по всьому штату. Втім, лише якщо результати перших підрахунків показують, що кандидат лідирує принаймні на 15%, а також з урахуванням давніх політичних тенденцій штату й історії голосувань.