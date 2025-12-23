Сколько украинцев смогут проголосовать: в ЦИК назвали ключевую проблему выборов

Количество украинцев, которые смогут принять участие в возможных выборах, пока невозможно точно подсчитать. Прежде всего из-за масштабной миграции населения и проблем с избирательными адресами.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Одноразовое" законодательство и куча нерешенных вопросов: что говорят в Верховной Раде о выборах

Что известно о количестве избирателей в Украине?

По данным Государственного реестра избирателей, в Украине насчитывается более 33 миллионов избирателей. В то же время по словам Дубовика, это число является чисто реестровым и не отражает реального количества граждан, которые фактически смогут или захотят проголосовать.

Он отметил, что по разным международным оценкам, в частности ЕС и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за рубежом сейчас находятся от 5 до 7,5 миллиона граждан Украины на территориях, где ведется учет.

Кроме того, около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, то есть не зарегистрированы ни в Украине, ни за ее пределами. Из-за отсутствия официальной информации об их месте пребывания определить возможное участие этих граждан в голосовании пока невозможно.

Возможно ли провести выборы в Украине во время войны?