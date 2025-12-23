Сколько украинцев смогут проголосовать: в ЦИК назвали ключевую проблему выборов
- Количество украинцев, которые могут принять участие в выборах, трудно определить из-за миграции и проблем с избирательными адресами.
- Около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, а до 7,5 миллиона находятся за рубежом.
Количество украинцев, которые смогут принять участие в возможных выборах, пока невозможно точно подсчитать. Прежде всего из-за масштабной миграции населения и проблем с избирательными адресами.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает 24 Канал.
Что известно о количестве избирателей в Украине?
По данным Государственного реестра избирателей, в Украине насчитывается более 33 миллионов избирателей. В то же время по словам Дубовика, это число является чисто реестровым и не отражает реального количества граждан, которые фактически смогут или захотят проголосовать.
Он отметил, что по разным международным оценкам, в частности ЕС и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за рубежом сейчас находятся от 5 до 7,5 миллиона граждан Украины на территориях, где ведется учет.
Кроме того, около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, то есть не зарегистрированы ни в Украине, ни за ее пределами. Из-за отсутствия официальной информации об их месте пребывания определить возможное участие этих граждан в голосовании пока невозможно.
Возможно ли провести выборы в Украине во время войны?
В законодательстве Украины не существует нормативно-правовых норм, которые бы регулировали проведение выборов в Украине во время действия военного положения. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук создал рабочую группу для разработки законодательства о выборах во время войны. Однако существует немало вызовов, которые требуют значительной проработки.
Президент Украины отметил, что выборы не могут проходить на временно оккупированных территориях, одновременно важно обеспечить безопасность и участие военных в голосовании.