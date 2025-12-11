В Верховной Раде назвали ключевые условия для проведения выборов в Украине во время войны

В Раде отметили, что в Украине пока не существует никаких законодательных инициатив или даже черновиков, которые бы регулировали проведение выборов в военное время. Преждевременное продвижение этой темы может вызвать политическое напряжение.

Создание соответствующих норм требует всестороннего обсуждения. Об этом вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

Что в Раде заявили о возможности выборов?

По его словам, разработка соответствующего законодательства требует широкого обсуждения – в парламенте, при участии общественных организаций и правительства. Корниенко отметил, что решения должны приниматься только после совместной работы всех сторон.

Он подчеркнул, что выборы в Украине сейчас невозможны не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз со стороны России. Шестилетний срок работы действующего состава Верховной Рады является беспрецедентным, однако обусловлен ежедневными обстрелами и боевыми действиями.

Корниенко также отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС и должна придерживаться демократических критериев. В то же время для проведения выборов необходима четкая рамка безопасности, которую могут обеспечить международные партнеры – прежде всего США и страны Евросоюза.

Среди ключевых рисков он назвал:

безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся под обстрелами;

участие в голосовании военных на фронте;

возможность участия военных в качестве кандидатов и механизм их отпуска;

проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;

критерии безопасности для участков, особенно в прифронтовых районах;

угрозы от дронов, в частности FPV, способных бить на десятки километров.

Обратите внимание! Несмотря на имеющиеся наработки в ЦИК и рабочие материалы в парламенте, ни один документ пока не готов к рассмотрению.

По словам Корниенко, преждевременное продвижение темы выборов может вызвать политическое напряжение.

Если речь идет о требованиях партнеров по выборам, они должны обеспечить прежде всего компонент безопасности,

– подытожил вице-спикер.

Возможные выборы в Украине: последние новости