Разрешение на выезд мужчинам 18 – 22 лет: ГПСУ рассказала, какая ситуация на границе
- После изменений в правилах пересечения границы мужчины 18 – 22 лет начали выезжать и возвращаться в Украину, но очереди не увеличились.
- Пограничники отрицают утверждение о "массовом штурме границы", очереди формируются из-за общего высокого пассажиропотока.
- С начала сентября пассажиропоток уменьшился по сравнению с августом, но значительных изменений не произошло.
После внесения изменений в правила пересечения границы мужчины в возрасте 18 – 22 лет включительно начали выезжать и возвращаться в Украину. Однако значительного увеличения очередей не зафиксировано.
О ситуации на пунктах пересечения границы рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Кому из мужчин в возрасте 18 – 22 лет могут отказать в пересечении границы: объяснение юриста
Какая ситуация на границе?
В ГПСУ заявили, что статистики по возрастным категориям они не выводят. В то же время после того, как вступили в силу изменения в правила выезда, пограничники действительно фиксируют украинцев 18 – 22 лет на пунктах пропуска.
Эта категория граждан присутствует на границе, но, отмечу, что на пассажиропоток это не повлияло,
– заявил представитель ГПСУ.
Андрей Демченко добавил, что при наличии необходимых документов молодежь пропускают на выезд из Украины. Также отмечается, что поток граждан вышеупомянутой категории фиксируют не только на выезд, но и на въезд в страну.
Пограничники подчеркивают, что утверждение российской пропаганды о "массовом штурме границы" после принятия решения не соответствуют действительности. Очереди формируются не из-за юношей, а из-за общего высокого пассажиропотока.
Также отмечают, что с начала сентября пассажиропоток несколько уменьшился по сравнению с августом, но значительных изменений не произошло.
Какие новые правила пересечения границы мужчинами?
Правительство Украины 26 августа обновило правила пересечения границы. Мужчины в возрасте 18 – 22 лет включительно теперь могут выезжать во время военного положения. Это делают для того, чтобы молодежь имела возможность учиться и проходить стажировку за рубежом для развития Украины в будущем.
Для выезда за границу мужчинам до 22 лет нужны загранпаспорт и военно-учетный документ.
Ограничения на выезд касаются только мужчин касаются только мужчин, которые работают в государственных органах или органах местного самоуправления.