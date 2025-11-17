Кто из мужчин может выехать за границу и какие документы нужны: подробный перечень

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине выехать за границу могут определенные категории мужчин. Однако для этого им необходимо иметь с собой определенный перечень документов.

Кто именно имеет право на выезд за границу и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

Кто из мужчин может выехать за границу?

Молодежь : для мужчин 18 – 22 лет с августа 2025 года ввели обновленные правила выезда за границу. Представители этой возрастной группы могут беспрепятственно выезжать из Украины при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа.



Мужчины, близкие родственники которых погибли в результате боевых действий: они обязательно должны иметь с собой документы о родственных связях, факты гибели или исчезновения, а также отметку об отсрочке в военно-учетном документе.



они обязательно должны иметь с собой документы о родственных связях, факты гибели или исчезновения, а также отметку об отсрочке в военно-учетном документе. Мужчины с инвалидностью І – ІІІ групп : они могут выехать при условии наличия украинской справки МСЭК и подтверждающих документов.



Сопровождающие лица с инвалидностью I – II групп: они должны ехать вместе с такими лицами и иметь подтверждение родственных связей, отметки об отсрочке и документы, подтверждающие уход.

Важно! Отдельно определены условия выезда для мужчин, которые сопровождают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Им необходимо иметь медицинские справки, документы, подтверждающие родственные связи, а также военно-учетный документ с VIN-кодом.

Многодетные родители : для пересечения границы без детей они должны иметь свидетельства о рождении этих детей и нотариально заверенные копии свидетельств. Мужчины, которые проживают отдельно от детей, должны предоставить решение суда о назначении алиментов, справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов или другие документы.



Мужчины, которых исключили из учета: они имеют право на пересечение границы при наличии других необходимых документов.

Что касается волонтеров, то представители этой категории могут пересекать границу на общих основаниях. Однако решение о пересечении должны принять Мининфраструктуры, областные администрации или КМВА.

Чтобы согласовать выезд, волонтер должен получить письменное обоснование от соответствующего органа: военных или правоохранительных структур, военных администраций, медицинских учреждений или отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Кроме того, волонтер должен иметь при себе военно-учетный документ, а в случае управления транспортом – и водительские права.

Кому могут запретить выезд за границу?