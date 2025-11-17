Кто из мужчин может выехать за границу и какие документы нужны: подробный перечень
- Во время военного положения определенные категории мужчин могут выехать из Украины, в частности молодежь 18 – 22 лет, мужчины с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью, многодетные родители и другие.
- Для выезда необходимо иметь соответствующие документы, такие как загранпаспорт, военно-учетный документ, подтверждение родственных связей, медицинские справки.
Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине выехать за границу могут определенные категории мужчин. Однако для этого им необходимо иметь с собой определенный перечень документов.
Кто именно имеет право на выезд за границу и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.
Кто из мужчин может выехать за границу?
- Молодежь: для мужчин 18 – 22 лет с августа 2025 года ввели обновленные правила выезда за границу. Представители этой возрастной группы могут беспрепятственно выезжать из Украины при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа.
- Мужчины, близкие родственники которых погибли в результате боевых действий: они обязательно должны иметь с собой документы о родственных связях, факты гибели или исчезновения, а также отметку об отсрочке в военно-учетном документе.
- Мужчины с инвалидностью І – ІІІ групп: они могут выехать при условии наличия украинской справки МСЭК и подтверждающих документов.
- Сопровождающие лица с инвалидностью I – II групп: они должны ехать вместе с такими: они должны ехать вместе с такими лицами и иметь подтверждение родственных связей, отметки об отсрочке и документы, подтверждающие уход.
Важно! Отдельно определены условия выезда для мужчин, которые сопровождают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Им необходимо иметь медицинские справки, документы, подтверждающие родственные связи, а также военно-учетный документ с VIN-кодом.
- Многодетные родители: для пересечения границы без детей они должны иметь свидетельства о рождении этих детей и нотариально заверенные копии свидетельств. Мужчины, которые проживают отдельно от детей, должны предоставить решение суда о назначении алиментов, справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов или другие документы.
- Мужчины, которых исключили из учета: они имеют право на пересечение границы при наличии других необходимых документов.
Что касается волонтеров, то представители этой категории могут пересекать границу на общих основаниях. Однако решение о пересечении должны принять Мининфраструктуры, областные администрации или КМВА.
Чтобы согласовать выезд, волонтер должен получить письменное обоснование от соответствующего органа: военных или правоохранительных структур, военных администраций, медицинских учреждений или отправителей или получателей гуманитарной помощи.
Кроме того, волонтер должен иметь при себе военно-учетный документ, а в случае управления транспортом – и водительские права.
Кому могут запретить выезд за границу?
14 ноября на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает изменения в правила выезда из Украины во время военного положения. Он предлагает запретить выезд из Украины забронированным лицам.
Нардеп Александр Федиенко объяснил, что если человека забронировали, поскольку его работа является критически важной для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять свои функции.
В то же время соавтор законопроекта Ирина Фриз уточнила, что документ предлагает временно ограничивать выезд только для тех, кто нарушил правила воинского учета, но получил 45 дней льготного бронирования, чтобы исправить эти нарушения.