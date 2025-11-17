Укр Рус
17 ноября, 11:20
4

Кто из мужчин может выехать за границу и какие документы нужны: подробный перечень

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Во время военного положения определенные категории мужчин могут выехать из Украины, в частности молодежь 18 – 22 лет, мужчины с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью, многодетные родители и другие.
  • Для выезда необходимо иметь соответствующие документы, такие как загранпаспорт, военно-учетный документ, подтверждение родственных связей, медицинские справки.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине выехать за границу могут определенные категории мужчин. Однако для этого им необходимо иметь с собой определенный перечень документов.

Кто именно имеет право на выезд за границу и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

Кто из мужчин может выехать за границу?

  • Молодежь: для мужчин 18 – 22 лет с августа 2025 года ввели обновленные правила выезда за границу. Представители этой возрастной группы могут беспрепятственно выезжать из Украины при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа.
     
  • Мужчины, близкие родственники которых погибли в результате боевых действий: они обязательно должны иметь с собой документы о родственных связях, факты гибели или исчезновения, а также отметку об отсрочке в военно-учетном документе.
     
  • Мужчины с инвалидностью І – ІІІ групп: они могут выехать при условии наличия украинской справки МСЭК и подтверждающих документов.
     
  • Сопровождающие лица с инвалидностью I – II групп: они должны ехать вместе с такими: они должны ехать вместе с такими лицами и иметь подтверждение родственных связей, отметки об отсрочке и документы, подтверждающие уход.

Важно! Отдельно определены условия выезда для мужчин, которые сопровождают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Им необходимо иметь медицинские справки, документы, подтверждающие родственные связи, а также военно-учетный документ с VIN-кодом.

  • Многодетные родители: для пересечения границы без детей они должны иметь свидетельства о рождении этих детей и нотариально заверенные копии свидетельств. Мужчины, которые проживают отдельно от детей, должны предоставить решение суда о назначении алиментов, справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов или другие документы.
     
  • Мужчины, которых исключили из учета: они имеют право на пересечение границы при наличии других необходимых документов.

Что касается волонтеров, то представители этой категории могут пересекать границу на общих основаниях. Однако решение о пересечении должны принять Мининфраструктуры, областные администрации или КМВА.

Чтобы согласовать выезд, волонтер должен получить письменное обоснование от соответствующего органа: военных или правоохранительных структур, военных администраций, медицинских учреждений или отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Кроме того, волонтер должен иметь при себе военно-учетный документ, а в случае управления транспортом – и водительские права.

Кому могут запретить выезд за границу?

  • 14 ноября на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает изменения в правила выезда из Украины во время военного положения. Он предлагает запретить выезд из Украины забронированным лицам.
     

  • Нардеп Александр Федиенко объяснил, что если человека забронировали, поскольку его работа является критически важной для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять свои функции.
     

  • В то же время соавтор законопроекта Ирина Фриз уточнила, что документ предлагает временно ограничивать выезд только для тех, кто нарушил правила воинского учета, но получил 45 дней льготного бронирования, чтобы исправить эти нарушения.