Решаем 2 проблемы, – народный депутат объяснила важность изменений относительно выезда за границу
- Правительство разрешило выезд за границу для мужчин 18 – 22 года, что не повлияет на мобилизационный процесс, который начинается с 25 лет.
- Новые правила направлены на сохранение связей молодежи с Украиной, позволяя им учиться за границей и возвращаться.
- Президент дал поручение правительству разработать формат зимней вступительной кампании, чтобы молодежь могла поступать не только летом.
Правительство разрешило выезд за границу для мужчин 18 –22 лет включительно. Это решение уже вступило в действие, но оно никак не повлияет на мобилизационный процесс.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразила народный депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, заметив, что мобилизация начинается с 25-ть. Исключение есть только для тех, кто добровольно присоединился к армии и подписал контракт.
К теме Выезд мужчин за границу 18 – 60 лет: нардеп ответила, какой будет судьба этого законопроекта
Почему изменения были нужными?
По мнению Евгении Кравчук, такое решение следовало принять еще до начала вступительной кампании. Ведь очень часто родители 17-летних юношей вывозили их за границу еще до момента, когда им исполнится 18. Есть немало случаев, когда это делали вопреки воле детей.
Поэтому мы решаем 2 проблемы. Первая – родители не будут вывозить своих детей, потому что въезд и выезд из страны для них будет свободным. Конечно, если они имеют военно-учетные документы,
– подчеркнула народный депутат.
Вторая проблема, которую решаем, – студенты, которые уже учатся за рубежом смогут вернуться домой, возможно, решат перевестись в украинские учебные заведения. Президент уже дал поручение правительству проработать формат зимней вступительной кампании. То есть, чтобы была возможность поступать не только летом.
Это делается для того, чтобы сохранить связи молодежи с Украиной. Прежде всего для тех, кто уже уехал, но хочет приезжать, видеться с друзьями. Впоследствии это может убедить таких людей вернуться навсегда.
Важно предотвратить массовый выезд из Украины 17-летних юношей. Принятие закона должно успокоить родителей, мотивировать их не вывозить детей.
Новые правила пересечения границы для мужчин: главное
- О том, что Кабмин обновил правила пересечения границы стало известно 26 августа 2025 года. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что так Украина хочет сохранить связи с молодежью. Юноши могут учиться, стажироваться за рубежом, а затем беспрепятственно возвращаться домой.
- Уже 28 августа новые нормы выезда за границу заработали. Мужчин в возрасте 18 – 22 года начали пропускать пограничники. Для выезда они должны иметь с собой паспорт и военно-учетный документ. Также можно предъявить "Резерв+".
- Однако, в решении есть определенные исключения. Изменения не касаются молодых мужчин-госслужащих. Они, по-прежнему, могут выезжать только в служебные командировки.