Такое мнение в эфире 24 Канала выразила народный депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, заметив, что мобилизация начинается с 25-ть. Исключение есть только для тех, кто добровольно присоединился к армии и подписал контракт.

Почему изменения были нужными?

По мнению Евгении Кравчук, такое решение следовало принять еще до начала вступительной кампании. Ведь очень часто родители 17-летних юношей вывозили их за границу еще до момента, когда им исполнится 18. Есть немало случаев, когда это делали вопреки воле детей.

Поэтому мы решаем 2 проблемы. Первая – родители не будут вывозить своих детей, потому что въезд и выезд из страны для них будет свободным. Конечно, если они имеют военно-учетные документы,

– подчеркнула народный депутат.

Вторая проблема, которую решаем, – студенты, которые уже учатся за рубежом смогут вернуться домой, возможно, решат перевестись в украинские учебные заведения. Президент уже дал поручение правительству проработать формат зимней вступительной кампании. То есть, чтобы была возможность поступать не только летом.

Это делается для того, чтобы сохранить связи молодежи с Украиной. Прежде всего для тех, кто уже уехал, но хочет приезжать, видеться с друзьями. Впоследствии это может убедить таких людей вернуться навсегда.

Важно предотвратить массовый выезд из Украины 17-летних юношей. Принятие закона должно успокоить родителей, мотивировать их не вывозить детей.

