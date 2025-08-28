Такое мнение в эфире 24 Канала выразила народный депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, заметив, что мобилизация начинается с 25-ть. Исключение есть только для тех, кто добровольно присоединился к армии и подписал контракт.
К теме Выезд мужчин за границу 18 – 60 лет: нардеп ответила, какой будет судьба этого законопроекта
Почему изменения были нужными?
По мнению Евгении Кравчук, такое решение следовало принять еще до начала вступительной кампании. Ведь очень часто родители 17-летних юношей вывозили их за границу еще до момента, когда им исполнится 18. Есть немало случаев, когда это делали вопреки воле детей.
Поэтому мы решаем 2 проблемы. Первая – родители не будут вывозить своих детей, потому что въезд и выезд из страны для них будет свободным. Конечно, если они имеют военно-учетные документы,
– подчеркнула народный депутат.
Вторая проблема, которую решаем, – студенты, которые уже учатся за рубежом смогут вернуться домой, возможно, решат перевестись в украинские учебные заведения. Президент уже дал поручение правительству проработать формат зимней вступительной кампании. То есть, чтобы была возможность поступать не только летом.
Это делается для того, чтобы сохранить связи молодежи с Украиной. Прежде всего для тех, кто уже уехал, но хочет приезжать, видеться с друзьями. Впоследствии это может убедить таких людей вернуться навсегда.
Важно предотвратить массовый выезд из Украины 17-летних юношей. Принятие закона должно успокоить родителей, мотивировать их не вывозить детей.
Новые правила пересечения границы для мужчин: главное
- О том, что Кабмин обновил правила пересечения границы стало известно 26 августа 2025 года. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что так Украина хочет сохранить связи с молодежью. Юноши могут учиться, стажироваться за рубежом, а затем беспрепятственно возвращаться домой.
- Уже 28 августа новые нормы выезда за границу заработали. Мужчин в возрасте 18 – 22 года начали пропускать пограничники. Для выезда они должны иметь с собой паспорт и военно-учетный документ. Также можно предъявить "Резерв+".
- Однако, в решении есть определенные исключения. Изменения не касаются молодых мужчин-госслужащих. Они, по-прежнему, могут выезжать только в служебные командировки.