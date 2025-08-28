Розв'язуємо 2 проблеми, – народна депутатка пояснила важливість змін щодо виїзду за кордон
- Уряд дозволив виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 роки, що не вплине на мобілізаційний процес, який починається з 25 років.
- Нові правила спрямовані на збереження зв'язків молоді з Україною, дозволяючи їм навчатися за кордоном і повертатися.
- Президент дав доручення уряду розробити формат зимової вступної кампанії, щоб молодь могла вступати не лише влітку.
Уряд дозволив виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 роки включно. Це рішення вже вступило в дію, але воно ніяк не вплине на мобілізаційний процес.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила народна депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зауваживши, що мобілізація починається з 25-ть. Виняток є лише для тих, хто добровільно приєднався до війська та підписав контракт.
До теми Виїзд чоловіків за кордон 18 – 60 років: нардепка відповіла, якою буде доля цього законопроєкту
Чому зміни були потрібними?
На думку Євгенії Кравчук, таке рішення варто було ухвалити ще до початку вступної кампанії. Адже дуже часто батьки 17-річних юнаків вивозили їх за кордон ще до моменту, коли їм виповниться 18. Є чимало випадків, коли це робили всупереч волі дітей.
Тому ми розв'язуємо 2 проблеми. Перша – батьки не вивозитимуть своїх дітей, бо в'їзд і виїзд з країни для них буде вільним. Звісно, якщо вони мають військово-облікові документи,
– підкреслила народна депутатка.
Друга проблема, яку розв'язуємо, – студенти, які вже вчаться за кордоном зможуть повернутися додому, можливо, вирішать перевестися в українські навчальні заклади. Президент уже дав доручення уряду пропрацювати формат зимової вступної кампанії. Тобто, щоб була можливість вступати не лише влітку.
Це робиться для того, щоб зберегти зв'язки молоді з Україною. Найперше для тих, хто вже виїхав, але хоче приїжджати, бачитися з друзями. Згодом це може переконати таких людей повернутися назавжди.
Важливо запобігти масовому виїзду з України 17-річних юнаків. Ухвалення закону має заспокоїти батьків, мотивувати їх не вивозити дітей.
Нові правила перетину кордону для чоловіків: головне
- Про те, що Кабмін оновив правила перетину кордону стало відомо 26 серпня 2025 року. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що так Україна хоче зберегти зв'язки з молоддю. Юнаки можуть навчатися, стажуватися за кордоном, а потім безперешкодно повертатися додому.
- Уже 28 серпня нові норми виїзду за кордон запрацювали. Чоловіків віком 18 – 22 роки почали пропускати прикордонники. Для виїзду вони мають мати з собою паспорт і військово-обліковий документ. Також можна пред'явити "Резерв+".
- Однак, у рішенні є певні винятки. Зміни не стосуються молодих чоловіків-держслужбовців. Вони, як і раніше, можуть виїжджати тільки у службові відрядження.