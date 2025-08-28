Уряд дозволив виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 роки включно. Це рішення вже вступило в дію, але воно ніяк не вплине на мобілізаційний процес.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила народна депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зауваживши, що мобілізація починається з 25-ть. Виняток є лише для тих, хто добровільно приєднався до війська та підписав контракт.

До теми Виїзд чоловіків за кордон 18 – 60 років: нардепка відповіла, якою буде доля цього законопроєкту

Чому зміни були потрібними?

На думку Євгенії Кравчук, таке рішення варто було ухвалити ще до початку вступної кампанії. Адже дуже часто батьки 17-річних юнаків вивозили їх за кордон ще до моменту, коли їм виповниться 18. Є чимало випадків, коли це робили всупереч волі дітей.

Тому ми розв'язуємо 2 проблеми. Перша – батьки не вивозитимуть своїх дітей, бо в'їзд і виїзд з країни для них буде вільним. Звісно, якщо вони мають військово-облікові документи,

– підкреслила народна депутатка.

Друга проблема, яку розв'язуємо, – студенти, які вже вчаться за кордоном зможуть повернутися додому, можливо, вирішать перевестися в українські навчальні заклади. Президент уже дав доручення уряду пропрацювати формат зимової вступної кампанії. Тобто, щоб була можливість вступати не лише влітку.

Це робиться для того, щоб зберегти зв'язки молоді з Україною. Найперше для тих, хто вже виїхав, але хоче приїжджати, бачитися з друзями. Згодом це може переконати таких людей повернутися назавжди.

Важливо запобігти масовому виїзду з України 17-річних юнаків. Ухвалення закону має заспокоїти батьків, мотивувати їх не вивозити дітей.

Нові правила перетину кордону для чоловіків: головне