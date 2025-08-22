Мобилизация в сентябре: смогут ли выезжать за границу мужчины до 22 лет
- Президент Зеленский предложил повысить возрастной предел для пересечения границы во время военного положения до 22 лет.
- Кабинет Министров готовит постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу без изменений в законы.
Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением повысить возрастной предел для пересечения границы во время военного положения. В частности, разрешить выезд мужчинам до 22 лет.
Но будут ли такие изменения действовать уже вскоре, – пишет 24 Канал в материале "Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре".
Позволят ли мужчинам до 22 лет выезжать за границу в сентябре?
12 августа президент сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать упрощение пересечения границы.
В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении границы,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что такие изменения помогут многим молодым людям сохранить связи с нашим государством и реализоваться в обучении в Украине, а также почувствовать больше свободы.
Позже премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Кабинет Министров уже готовит соответствующее постановление. Правительство должно финализировать документ, что позволит выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 лет без изменений в законы.
Свириденко отметила, что такое решение принимается на уровне Кабмина и не требует утверждения Верховной Радой.
По состоянию на вторую половину августа процесс подготовки постановления о выезде за границу мужчин до 22 лет был в активной фазе. Поэтому можно ожидать, что уже в сентябре эта норма вступит в силу.
Запрет на выезд за границу: что нужно знать?
В Украине ограничен выезд за границу военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Этот запрет действует с начала полномасштабной войны и продолжается вместе с правовым режимом военного положения.
По состоянию на сейчас выехать могут только отдельные категории граждан. В частности, исключения касаются студентов, которые учатся за рубежом, водителей, которые перевозят гуманитарные грузы, волонтеров с соответствующими разрешениями, многодетных родителей и некоторых других групп.