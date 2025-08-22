Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією підвищити вікову межу для перетину кордону під час воєнного стану. Зокрема, дозволити виїзд чоловікам до 22 років.

Та чи будуть такі зміни діяти вже незабаром, – пише 24 Канал у матеріалі "Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні".

Чи дозволять чоловікам до 22 років виїжджати за кордон у вересні?

12 серпня президент повідомив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину кордону.

На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що такі зміни допоможуть багатьом молодим людям зберегти зв'язки з нашою державою й реалізуватися в навчанні в Україні, а також відчути більше свободи.

Пізніше прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що Кабінет Міністрів уже готує відповідну постанову. Уряд має фіналізувати документ, що дозволить виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 років без змін до законів.

Свириденко зазначила, що таке рішення ухвалюється на рівні Кабміну й не потребує затвердження Верховною Радою.

Станом на другу половину серпня процес підготовки постанови щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років був в активній фазі. Тож можна очікувати, що вже у вересні ця норма набуде чинності.

