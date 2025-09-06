Кому из мужчин в возрасте 18 – 22 лет могут отказать в пересечении границы: объяснение юриста
- Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут пересекать границу Украины без необходимости быть студентами или поступать в зарубежные вузы.
- Ограничения на выезд касаются мужчин, которые занимают должности в органах государственной власти, государственных органах, или органах местного самоуправления.
В Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Однако норма не касается лиц, занимающих определенные должности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Екатерины Анищенко для "УП Жизнь".
Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре
Что о выезде мужчин за границу сказала адвокат?
Государственную границу Украины могут пересечь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. При этом не обязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.
Инспектор пограничной службы может спросить об основании для пересечения границы, впрочем документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины,
– говорит юрист.
Она объяснила, что норма не касается мужчин, которые занимают должности в:
- органах государственной власти;
- государственных органах;
- органах местного самоуправления.
Такие люди могут выезжать за границу только в служебную командировку.
В Украине разрешили выезд за границу для мужчин до 22 лет: что известно?
Напомним, что правительство обновило правила пересечения государственной границы 26 августа. С тех пор ее могут пересекать молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно). Изменения вступили в силу 28 августа.
Представитель ГПСУ объяснил, что в последние дни количество тех, кто въезжает в Украину, превышает количество тех, кто выезжает. По наблюдениям пограничников, мужчины 18–22 лет пользуются правом пересечения как для выезда, так и для возвращения в Украину.
"Могу сразу определить – те информационные сообщения, которые с 28 числа активно распространяла российская пропаганда, о массовом оттоке граждан, массовом пересечении и штурмах границ, формировании очереди из желающих выехать – все это ложь", – подчеркнул Демченко.