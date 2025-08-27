Правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18 –22 лет: объяснение МВД
- Мужчины в возрасте 18 – 22 лет могут выезжать за границу во время военного положения, имея паспортный и военно-учетный документ.
- Правило не распространяется на лиц, которые занимают должности в органах государственной власти, они могут выезжать только в служебную командировку.
Кабмин разрешил выезд за границу для юношей от 18 до 22 лет включительно. Для пересечения границы таким лицам необходимо иметь паспортный и военно-учетный документ.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.
Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре
Какие условия выезда за границу мужчин 18 – 22 лет?
По обновленным правилам, мужчины в возрасте 18 – 22 лет имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. В МВД объяснили, что для пересечения границы необходимо иметь:
- Паспортный документ, дающий право на выезд за границу,
- Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.
Правоохранители заметили, что норма не распространяется на людей, которые занимают определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.
Что известно об обновлении правил пересечения границы?
Во вторник, 26 августа, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство обновило правила пересечения государственной границы. Теперь его смогут пересекать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно).
В среду, 27 августа, соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства. Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления – то есть уже в четверг, 28 августа.
В ГПСУ объяснили, что ограничения для пересечения границы останутся для категории граждан в возрасте 18 – 22 года, которые подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы. "Собственно, этот пункт касается лиц, занимающих должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, ряд должностей, которые четко прописывает эта норма, и для этой категории граждан, по-прежнему, будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку", – рассказал представитель службы.