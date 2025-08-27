Кабмін дозволив виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно. Для перетину кордону таким особам необхідно мати паспортний та військово-обліковий документ.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на МВС України.

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Які умови виїзду за кордон чоловіків 18 – 22 років?

За оновленими правилами, чоловіки віком 18 – 22 років мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. У МВС пояснили, що для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон,

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред'являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

Правоохоронці зауважили, що норма не поширюється на людей, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Що відомо про оновлення правил перетину кордону?