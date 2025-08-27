Правительство утвердило постановление МВД, которое позволяет женщинам-депутатам местных советов выезжать за границу во время действия военного положения. В МВД разъяснили условия.

Это решение принято во исполнение поручения Президента Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко.

Какие условия пересечения границы для женщин-депутатов местных советов?

Депутатство в органах местного самоуправления (сельских, поселковых, городских, районных или областных советов) является неоплачиваемой общественной деятельностью. Поэтому закон не запрещает совмещать его с другой работой. Если депутат работает, например, учительницей или врачом, она имеет право пересекать государственную границу.

В то же время для тех депутаток, которые занимают оплачиваемые должности в органах местного самоуправления и получают зарплату из бюджета, правило остается неизменным: выезд за пределы Украины возможен только в рамках служебной командировки.

Кроме этого, новое постановление обязывает органы местного самоуправления в течение трех дней передать в Государственную пограничную службу обновленные списки лиц, определенных в пункте 2-14 постановления Кабмина №57. В дальнейшем информацию о кадровых изменениях необходимо подавать в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующих решений.

Что известно о разрешении на выезд за границу женщинам-депутатам местных советов?